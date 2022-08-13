5 місць у Празі, де готують найсмачніше морозиво

В Чехії літо не збавляє обертів, тож сезон морозива триває. Розповідаємо, де в Празі потішити себе смачних охолоджуючим та освіжаючим десертом в спекотний день.

Де можна скуштувати найкраще морозиво у Празі? Ділимося невеликим путівником по локаціях, в яких готують найсмачніше, найсвіжіше та незвичайне морозиво в чеській столиці. Цей топ – для справжніх поціновувачів солодкого й не лише.

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5 закладів з найсмачнішим морозивом у Празі

Angelato

Перше кафе Angelato відкрилося у 2007 році. Смачне морозиво від сімейної мануфактури, приготовлене ремісничим способом із фермерських продуктів, полюбилося містянами. Кафе постійно вражає незвичайними смаками.

Rytířská 27, Praha 1

Újezd ​​24, Praha 1

Bělohorská 50, Praha 6

Dejvická 24, Praha 6

Puro Gelato

Тут готують джелато – італійський заморожений десерт зі свіжого молока, цукру, вершків із додаванням ягід, горіхів, фруктів чи шоколаду.

Na Hrobci 410/1, Praha 2

Palác Karlín, Thámova 289/13, Praha 8

Rybalkova 29, Praha 10

Vítězné náměstí 3, Praha 6

Zmrzlinář

Цей заклад спеціалізується на класичному вершковому морозиві зі свіжих продуктів, без хімічних добавок.

Slezská 15, Praha 2

Parlor

Ви колись пробували сендвіч з морозивом? Якщо ні, приходьте до кафе Parlor. Тут ви зможете створити солодкий сендвіч на свій смак. Вам запропонують вибрати печиво, морозиво, посипки та соус.

Křižíkova 37, Praha 8

Crème de la Crème

Банан з какао, гарячий шоколад з чилі, солона карамель і кокос. У Crème de la Crème можна скуштувати італійське морозиво з усіма цими смаками. Окрім постійного меню, в кафе пропонує 30 сезонних видів.

Národní 341/23, Praha 1

Průbežна 1939/58, Praha 10

Pod Kaštany 236/2, Praha 6

Husova 231/12, Praha 1

Francouzská 761/21, Praha 2.

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