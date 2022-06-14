Де поїсти смачної паельї та куди сходити на морепродукти: 40+ закладів Барселони
14 червня 2022 , 09:17Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Кабакової
Барселона – друге за величиною місто Іспанії, яке ще називають гастрономічною столицею країни. Закладів тут і справді чимало. Ось деякі з них, які точно вразять найвимогливіших гурманів.
Гастротур Барселоною – must have для усіх, хто опинився у цьому іспанському місті. Тут кожен знайде кафе чи ресторан на свій смак та гаманець.
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Де смачного й недорого поїсти та попити в Барселоні
Сніданки та бранчі
- The Egg Lab Brunch
- Firebug
- Billy Brunch
- EatMyTrip
- Granja Petitbo
Сніданок у Billy Brunch / Фото instagram
Для кавоманів
- Sira Coffee
- Ruma’s
- NOMAD
- Hidden Coffee Roasters
- Cafés El Magnífico
Заклади для любителів морепродуктів
- La muscleria
- O’Retorniño
- Peix d'Or
- Marisquerías La Paradeta
Де поїсти смачної паельї
- Restaurant 7 Portes
- Elche Restaurant
- L’ Amfora
- Bocagrande & Bocachica
- Xiringuito Escribà
Паелья у L’ Amfora / Фото instagram
Де подають смачне м'ясо
- Asador de Aranda
- 9Reinas
- El Pachuco
- Buenos Aires Grill
- Patagonia Beef & Wine
Неперевершені закуски (тапас)
- Cerveseria Catalana
- Barmut Tapas Bar
- La Cova Fumada
- Vinitus
- La Tasqueta de Blai
Ресторани для романтичної вечері
- Elsa y Fred Gastrobar
- Secrets by Farga
- Velissima
- La Alcoba Azul
- Les Gens Que J'aime
Де можна насолодитися коктейлями
- Two Schmucks
- Paradiso
- Tandem Cocktail Bar
- Babula Bar 1937
- Old Fashioned
Ресторани з відзнакою Мішлен
- ABaC Restaurant
- Jordi Vilà – Alkimia
- Disfrutar
Заклад Cerveseria Catalana / Фото instagram