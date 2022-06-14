Де поїсти смачної паельї та куди сходити на морепродукти: 40+ закладів Барселони

Барселона – друге за величиною місто Іспанії, яке ще називають гастрономічною столицею країни. Закладів тут і справді чимало. Ось деякі з них, які точно вразять найвимогливіших гурманів.

Гастротур Барселоною – must have для усіх, хто опинився у цьому іспанському місті. Тут кожен знайде кафе чи ресторан на свій смак та гаманець.

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Де смачного й недорого поїсти та попити в Барселоні

Сніданки та бранчі

The Egg Lab Brunch

Firebug

Billy Brunch

EatMyTrip

Granja Petitbo



Сніданок у Billy Brunch / Фото instagram

Для кавоманів

Sira Coffee

Ruma’s

NOMAD

Hidden Coffee Roasters

Cafés El Magnífico

Заклади для любителів морепродуктів

La muscleria

O’Retorniño

Peix d'Or

Marisquerías La Paradeta

Де поїсти смачної паельї

Restaurant 7 Portes

Elche Restaurant

L’ Amfora

Bocagrande & Bocachica

Xiringuito Escribà



Паелья у L’ Amfora / Фото instagram

Де подають смачне м'ясо

Asador de Aranda

9Reinas

El Pachuco

Buenos Aires Grill

Patagonia Beef & Wine

Неперевершені закуски (тапас)

Cerveseria Catalana

Barmut Tapas Bar

La Cova Fumada

Vinitus

La Tasqueta de Blai

Ресторани для романтичної вечері

Elsa y Fred Gastrobar

Secrets by Farga

Velissima

La Alcoba Azul

Les Gens Que J'aime

Де можна насолодитися коктейлями

Two Schmucks

Paradiso

Tandem Cocktail Bar

Babula Bar 1937

Old Fashioned

Ресторани з відзнакою Мішлен

ABaC Restaurant

Jordi Vilà – Alkimia

Disfrutar



Заклад Cerveseria Catalana / Фото instagram