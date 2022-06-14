Де поїсти смачної паельї та куди сходити на морепродукти: 40+ закладів Барселони

14 червня 2022 , 09:17
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Джерело:

інстаграм Аліни Кабакової

Барселона – друге за величиною місто Іспанії, яке ще називають гастрономічною столицею країни. Закладів тут і справді чимало. Ось деякі з них, які точно вразять найвимогливіших гурманів.

Гастротур Барселоною – must have для усіх, хто опинився у цьому іспанському місті. Тут кожен знайде кафе чи ресторан на свій смак та гаманець.

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Де смачного й недорого поїсти та попити в Барселоні

Сніданки та бранчі

  • The Egg Lab Brunch
  • Firebug
  • Billy Brunch
  • EatMyTrip
  • Granja Petitbo


Сніданок у Billy Brunch / Фото instagram

Для кавоманів

  • Sira Coffee
  • Ruma’s
  • NOMAD
  • Hidden Coffee Roasters
  • Cafés El Magnífico

Заклади для любителів морепродуктів

  • La muscleria
  • O’Retorniño
  • Peix d'Or
  • Marisquerías La Paradeta

Де поїсти смачної паельї

  • Restaurant 7 Portes
  • Elche Restaurant
  • L’ Amfora
  • Bocagrande & Bocachica
  • Xiringuito Escribà


Паелья у L’ Amfora / Фото instagram

Де подають смачне м'ясо

  • Asador de Aranda
  • 9Reinas
  • El Pachuco
  • Buenos Aires Grill
  • Patagonia Beef & Wine

Неперевершені закуски (тапас)

  • Cerveseria Catalana
  • Barmut Tapas Bar
  • La Cova Fumada
  • Vinitus
  • La Tasqueta de Blai

Ресторани для романтичної вечері

  • Elsa y Fred Gastrobar
  • Secrets by Farga
  • Velissima
  • La Alcoba Azul
  • Les Gens Que J'aime

Де можна насолодитися коктейлями

  • Two Schmucks
  • Paradiso
  • Tandem Cocktail Bar
  • Babula Bar 1937
  • Old Fashioned

Ресторани з відзнакою Мішлен

  • ABaC Restaurant
  • Jordi Vilà – Alkimia
  • Disfrutar


Заклад Cerveseria Catalana / Фото instagram

Автор: Назарій Сорока