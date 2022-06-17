Де в Чехії можна безкоштовно збирати черешню: онлайн-карта з фруктовими садами

В Чехії сезон черешні у розпалі. І далеко не усі знають, що ці ягоди там можна збирати абсолютно безкоштовно. Читайте далі, як легко знайти фруктові сади по всій країні.

Так, на території Чехії є чимало локацій з фруктовими деревами, які належить тому чи іншому місту. Найбільше їх – у Празі. В чеській столиці налічується майже 60 парків та садів, що є у вільному доступі для усіх охочих.

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У самій Празі та на її околицях росте понад 30 видів фруктових насаджень. Оскільки зараз триває сезон черешні, то саме ці дерева місцеві жителі та гості країни шукають найбільше.

Як знайти фруктові дерева у Чехії

Щоб урожай, за яким ніхто не доглядає, не пропадав марно, ентузіасти створили проєкт Na ovoce. Це онлайн-карта та мобільний додаток, які показують, де саме ростуть фрукти, ягоди та горіхи. Дані можна дізнатися по всій Чехії, але найбільше локацій відмічено на карті в межах Праги. Вказати конкретне місце можуть зареєстровані користувачі.

Фільтр дозволяє відсортувати точки відповідно до того, які фрукти чи ягоди шукаєте. На карті можна знайти груші, яблуні, персики, абрикоси, сливи, вишні, черешні, малину, чорну горобину та смородину, обліпиху, ожину та навіть кущі чорниці. Повний перелік доступний за посиланням.



Онлайн-карта з локаціями фруктових насаджень у Празі / Фото na-ovoce