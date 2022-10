У Данії відкрили новий модульний квартал для українців: як виглядають будинки зсередини

Йде восьмий місяць, відколи Європа відкрила свої кордони для українців, які рятуються від війни. Приймає біженців з України й Данія. Ба більше, там з'явилося нове невеличке містечко для вимушених іммігрантів.

Йдеться про мініквартал в межах Копенгагена, який сформований з двоповерхових модульних будинків. Про відкриття містечка для біженців повідомило українське посольство в Данії.

Що відомо про новий мініквартал для українців у Данії

Данія готується прийняти у себе нову хвилю біженців з України, а влада Копенгагена, своєю чергою, працює над створенням додаткового житла для українців. Столиця облаштувала місця для ще мінімум 1000 громадян України.

Мініквартал складається з житлового корпусу та облаштовано зону відпочинку з дитячим майданчиком. Є також альтанки та тераса. У самих будиночках є всі зручності для мешканців – від санвузла в номерах до кухні та їдальні. А кімнати облаштовані ліжками та необхідними меблями й опаленням.

Дивіться, як виглядає модульне містечко

Станом на початок жовтня у Данії було зареєстровано 35,5 тисяч українців, які прибули у пошуках прихистку від війни.



Модульне містечко для українців у Данії / Фото фейсбук Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark



