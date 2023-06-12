Російськомовна Варшава: чому мова країни-агресора настільки популярна в столиці Польщі

На вулицях Варшави звідусіль лунає російська. Саме ця мова є другою найпоширенішою в місті після польської. Чому ж вона така популярна у столиці Польщі, коли росіянам тут не раді? Справа в значній кількості білорусів, російських втікачів та російськомовних українців.

Так, громадянам Росії зараз не так просто потрапити до Польщі. Навіть тим, у кого є Шенгенська віза, можуть відмовити в національній авіакомпанії LOT – вона регулярно не пускає росіян на свої рейси. Але у Варшаві зараз проживають і білоруси, які втікали від режиму Лукашенка. А також чимало біженців зі сходу України, які продовжують розмовляти російською.

Читайте також: Перевага жінок та гірше знання мови: як війна змінила портрет українців у Польщі

Поляки не раді російській на вулицях Варшави

Чимало поляків відверто недолюблюють росіян за їхні імперські задуми щодо Польщі і підтримку комуністичного режиму. Ці почуття ще більше загострилися після повномасштабного вторгнення в Україну. Але так чи інакше, полякам все частіше доводиться чути російську мову на вулицях своєї столиці і вплинути на це – вони поки не можуть.

Польськомовне населення все ще становить переважну більшість у Варшаві, але російськомовні є, безперечно, найпомітнішою мовною меншиною.

Російська на вулицях Варшави звучить переважно від мігрантів / Фото Unsplash

Білоруси, українці та російські втікачі

Ще під час протестів у 2020 році десятки тисяч білорусів покинули свою батьківщину і переїхали до Варшави в тому числі.

Після повномасштабного вторгнення близько мільйона українців знайшли притулок у Польщі. За статистикою, зараз близько 8% населення держави – українці. Велика частка з них – біженці зі східних регіонів України, які все життя розмовляли переважно російською. Вони вивчають польську мову, деякі намагаються переходити на українську. Але зізнаються, що їм це дається непросто.

Ніхто ніколи не говорив мені тут нічого агресивного через мою мову, але, звісно, ​​мені трохи некомфортно розмовляти російською. У магазинах я намагаюся розмовляти польською, на роботі я часто розмовляю українською, але із сім'єю та друзями спілкуюсь російською,

– розповідає українка Марина із Запоріжжя, яка зараз працює у Варшаві майстром з манікюру.

Також у Варшаві стає дедалі більше трудових мігрантів із колишніх радянських країн Центральної Азії. Вони переважно влаштовуються водіями таксі або кур'єрами і також спілкуються російською.

Варшава схожа на Москву. Це як маленький Радянський Союз, де всі національності розмовляють між собою російською,

– говорить Сулімджон із Таджикистану, який працює таксистом у Варшаві з березня.

Російська мова, яка звучить від українців, часто викликає негативну реакцію поляків. Вони не розуміють, як можна говорити мовою країни-агресора. Весняне соціологічне опитування показало, що ставлення поляків до українців стає менш позитивним, коли вони чують від них російську мову.