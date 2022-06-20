Чоловіків призовного віку не відправлятимуть з Польщі до України: спростування російського фейку

Переважна більшість наших біженців у Польщі – це жінки з дітьми. Проте в сусідній країні є й українські чоловіки призивного віку. І в мережі на цю тему почали поширювати черговий російський фейк.

Так, у російських соцмережах запустили ще один фейк, аби погіршити відносини між Польщею та Україною. Про це розповів прессекретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

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За його словами, в інтернеті шириться інформація про те, що влада Польщі нібито готова допомогти Україні повернути з-за кордону чоловіків віком від 18 до 60 років. У сусідній країні начебто погодилися "виловлювати" українців призивного віку та силоміць відправляти їх додому.

Під час операції з дезінформації було створено фальшивий лист глави МЗС України у МЗС Польщі. У ньому міститься прохання, розголос якого має спровокувати ворожість українців до польської держави. Документ передбачає, що Польща шукатиме українців і відправлятиме їх на батьківщину,

– написав Станіслав Жарин.

Представник спецслужб наголошує, що це ще один приклад пропаганди, мета якої – створити ворожі стосунки між українським та польським народами.

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