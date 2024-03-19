Війна в Україні та ХАМАС суттєво вплинули: які головні страхи туристів у 2024 році

Навесні 2024 року головні побоювання туристів стосуються громадянських заворушень і тероризму. Тоді як торік мандрівників найбільше турбували нещасні випадки і травми.

Через такі побоювання в Парижі вже вирішили обмежити доступ туристів на церемонію відкриття літньої Олімпіади. Американська компанія Global Rescue's Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey зробила опитування, щоб з'ясувати головні страхи.

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Які головні страхи туристів у 2024 році?

Нещодавнє опитування показало, що 36% мандрівників вважають громадянські заворушення та тероризм найбільшими страхами під час подорожей. Це значне зростання порівняно зі статистикою навесні 2023 року.

25% респондентів повідомили, що їх найбільше турбують нещасні випадки або хвороби під час подорожей. Це значно менше, ніж навесні 2023 року, коли такі побоювання висловлювали 50% туристів.

Страх скасування поїздки, пограбування або крадіжки набрав від 7 до 9%, за ним йдуть позитивні результати тесту на COVID і стихійні лиха – по 5%. Цікаво, що менш як 1% туристів висловили страх перед ядерною катастрофою.

Ми спостерігаємо цілком зрозуміле зростання занепокоєння мандрівників у всьому світі. Проте міжнародні туристи все одно продовжують подорожувати, попри загрози громадянських заворушень, війни й тероризму,

– зазначив гендиректор Global Rescue Companies.

У звіті було відзначено, що дедалі більше мандрівників вживають заходів для посилення свого захисту під час подорожей, дотримуючись рекомендацій з безпеки та купуючи страховку на випадок евакуації.



Чого бояться туристи під час подорожей / Фото Unsplash

Згідно зі звітом, 34% респондентів заявили, що такі події, як війна в Україні, напади ХАМАС на Ізраїль та інші насильницькі конфлікти спонукали їх замислитися над тим, щоб додати до свого полісу туристичного страхування захист на випадок евакуації та консультації.

У Global Rescue Companies додали, що невизначеність мандрівників зазвичай збільшує попит на невідкладну медичну допомогу та послуги безпеки. Торік покупки мандрівниками послуг із забезпечення безпеки та евакуації збільшилися на 36%, і очікувано це продовжиться і у 2024 році.