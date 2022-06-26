У чеському Брно покажуть деталізований макет Сонця

Жителі та гості чеського міста Брно зможуть побачити "Сонце" на відстані витягнутої руки. На міській площі буде представлений надувний 10-метровий макет небесного світила, що виготовили з високою точністю.

Так, обсерваторія і планетарій Брно вже виготовили четверту і, ймовірно, останню модель космічного тіла. Після Землі, Місяця і Марса настала черга Сонця. Модель є абсолютно ідеальним відображенням реальної поверхні зірки.

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Як розповів Павло Карась – один з авторів макету, його створили на основі 84 750 знімків від NASA (Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США), зроблених Обсерваторією сонячної динаміки. Вона рухається навколо нашої планети на висоті 36 000 кілометрів по так званій геосинхронній орбіті.



У Брно виставлять модель Сонця / Фото blesk

Модель має діаметр 10 метрів. Це в масштабі 1:140 мільйонів. Таким чином, один сантиметр на моделі представляє відстань в 1 400 кілометрів. Для порівняння: це прямий маршрут від Брно до Парижа, Лондона чи Стамбула.

Майже напевно, що Геліосфера — остання гігантська модель, яку ми покажемо публіці. Інші тіла або не мають детальних зображень, не дуже фотогенічні або їх неможливо створити. Це приклад Сатурна та його кілець,

– сказав Їржі Душек, директор обсерваторії та планетарію.

Усі існуючі моделі, включно з "Сонцем", покажуть публіці з 11 по 17 липня та з 4 по 11 серпня. З настанням сутінків макет буде підсвічуватися.

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