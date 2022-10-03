Чеські активісти зібрали 1,3 мільйона доларів за місяць на купівлю Т-72 Avenger. Йому дали ім'я Томаш.

Так, Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для Збройних Сил України модернізований T-72 AVANGER. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Активісти запустили ініціативу зі збору коштів для ЗСУ під назвою "Подарунок для Путіна". До неї доєдналися 11 тисяч людей. За місяць їм вдалося зібрати понад 1,3 мільйона доларів, на які чехи купили не лише танк, а й боєприпаси для нього. Вони також домовились про доставку танку в Україну.

Що треба знати про Т-72 Avenger

Це чеська комплексна модернізація радянського танка Т-72. Він вдосконалений пристроями, що покращують бойові можливості і ефективність використання танка, а також підвищують безпеку екіпажу.

Танк оснащений сучасними прицільними засобами, зокрема й нічного бачення. Це забезпечує виявлення об'єктів у темну пору доби на дальності до 4 кілометрів.

Крім того, Т-72 має сучасну радіостанцію та внутрішній зв'язок підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод. Також обладнаний GPS-модулем для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат.