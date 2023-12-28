Чехія хоче відмовитись від салютів на Новий рік: МВС закликає відкласти феєрверки

У МВС Чехії закликають громадян відмовитись від новорічних феєрверків. Після нещодавніх трагічних подій у Карловому університеті салюти є недоречними, вважають правоохоронці.

Окрім МВС Чехії, до заклику відкласти святкові феєрверки приєдналися мерії кількох чеських міст. Гучні звуки можуть налякати людей, адже країна досі оговтується після жахливої стрілянини.

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Салюти можуть налякати

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан звернувся до громадян. Він закликав не запускати новорічні салюти у зв'язку з недавньою стріляниною у Празі, внаслідок якої загинули 14 людей. На думку Ракушана, утриматися від феєрверків – це "‎найменше, що ми можемо зробити для тих, кого болюче зачепила ця подія".

МВС наполягає, що феєрверки можуть підвищити нервозність та поглибити травми, які після себе залишило це насилля. А продавців піротехніки закликають припинити продажі.

Від феєрверків відмовляються різні міста

Чеські ЗМІ повідомляють, що від новорічної піротехніки вже відмовились у кількох містах. Зокрема, салютів не буде в моравському місті Оломоуць.

У ще одному чеському місті Врхлабі міська влада також вирішила не запускати традиційні новорічні салюти. Але вони обґрунтували своє рішення інакше. У Врхлабі хочуть запобігти викиду в повітря шкідливих продуктів горіння. Тому замість феєрверків для містян влаштують велике лазерне шоу.

Мерія також попросила жителів міста не запускати святкові салюти біля своїх будинків. Чиновники вважають, що це допоможе знизити рівень травм та стресу в людей і домашніх тварин. Їх можуть налякати гучні звуки.

У Литві відмовились від фестивалю феєрверків заради українців

Раніше схожий приклад показали в Литві. Популярний фестиваль феєрверків у Вільнюсі цього року скасували на знак солідарності з українськими біженцями.

Vilniaus Fejerija – щорічний фестиваль салютів не проводили через емоційний стан українців, які отримали притулок у Литві. Також у Вільнюсі турбуються про довкілля та не хочуть створювати стресові умови для тварин.

Міська влада Вільнюса не планує повністю відмовлятися від використання піротехніки на масових заходах. Але є велика різниця між одноразовим святковим салютом та масовим кількагодинним феєрверком.