Чехия хочет отказаться от салютов на Новый год: МВД призывает отложить фейерверки

В МВД Чехии призывают граждан отказаться от новогодних фейерверков. После недавних трагических событий в Карловом университете салюты неуместны, считают правоохранители.

Кроме МВД Чехии к призыву отложить праздничные фейерверки присоединились мэрии нескольких чешских городов. Громкие звуки могут напугать людей, ведь страна до сих пор приходит в себя после ужасной стрельбы.

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Салюты могут напугать

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан обратился к гражданам. Он призвал не запускать новогодние салюты в связи с недавней стрельбой в Праге, в результате которой погибли 14 человек. По мнению Ракушана, воздержаться от фейерверков – это "наименьшее, что мы можем сделать для тех, кого болезненно задело это событие".

МВД настаивает, что фейерверки могут повысить нервозность и углубить травмы, которые после себя оставило это насилие. А продавцов пиротехники призывают прекратить продажи.

От фейерверков отказываются разные города

Чешские СМИ сообщают, что от новогодней пиротехники уже отказались в нескольких городах. В частности, салютов не будет в моравском городе Оломоуц.

В еще одном чешском городе Врхлабе городские власти также решили не запускать традиционные новогодние салюты. Но они иначе обосновали свое решение. Во Врхлабе хотят предотвратить выброс в воздух вредных продуктов горения. Поэтому вместо фейерверков для горожан устроят большое лазерное шоу.

Мэрия также попросила жителей города не запускать праздничные салюты возле своих домов. Чиновники считают, что это поможет снизить уровень травм и стресса у людей и домашних животных. Их могут испугать громкие звуки.

В Литве отказались от фестиваля фейерверков ради украинцев

Ранее подобный пример показали в Литве. Популярный фестиваль фейерверков в Вильнюсе в этом году отменили в знак солидарности с украинскими беженцами.

Vilniaus Fejerija – ежегодный фестиваль салютов не проводили из-за эмоционального состояния украинцев, получивших убежище в Литве. Также в Вильнюсе беспокоятся об окружающей среде и не хотят создавать стрессовые условия для животных.

Городские власти Вильнюса не планируют полностью отказываться от использования пиротехники на массовых мероприятиях. Но есть разница между одноразовым праздничным салютом и массовым многочасовым фейерверком.