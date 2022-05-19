Чехія змінила правила розміщення українських біженців і посилила паспортний контроль: деталі

Чеський уряд прийняв рішення внести зміну до Lex Ukraine. Це закон про проживання біженців з України у Чехії.

Їх презентував віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан. Розповідаємо, що зміниться у розміщенні українців у Чехії.

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Чехія змінила правила розміщення українських біженців

Так, нові правки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Це стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство. Вони прибувають до Чехії через вищі соціальні виплати.

Також запропоновані урядом зміни збільшують термін розгляду заяви про тимчасовий захист до 60 днів, втім, водночас скорочують час для повідомлення біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Зміни передбачають і скорочення терміну надання безкоштовного медичного страхування біженцям у віці від 18 до 65 років до 180 днів.

До того ж Чехія припиняє виплачувати гуманітарну допомогу у випадках, якщо біженці мають житло, де їм безкоштовно надають харчування та інші зручності.

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Чехія посилила паспортний контроль для українців

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії повідомили про посилення перевірки документів українців. Це зроблено для того, щоб допомагати тільки тим, хто справді рятується від війни.

Так, цих людей внесуть до спеціальної системи й забезпечуватимуть житлом та іншою допомогою.

МВС у такий спосіб реагує на ситуацію, коли до нас приїжджають люди, які насправді не тікають від війни в Україні,

– пишуть на сайті міністерства.

Щодо соціальних виплат, то з 16 травня у людей, які претендують на грошову допомогу, перевірятимуть штамп у паспорті. Він має підтвердити перетин українського кордону.

Нагадаємо, біженці з України можуть отримати в Чехії 200 євро допомоги.

Чехія прийняла понад 270 тисяч біженців з України. Через наплив українців у країні запровадили надзвичайний стан, й, можливо, його буде продовжено.