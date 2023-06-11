Днями на екскурсії двоє чехів почали ображати Поліну, стверджуючи, що "Росія найкраща". Дівчинка опинилася наодинці з кривдниками, але не розгубилася і відповіла, що "Росія – л**но". Тоді один із хлопців плюнув їй в обличчя.

До теми Через те, що українка: у Чехії українську школярку цькували через національність

На булінг дитини відреагував президент Чехії

Дитина знімала все на відео, тож є докази булінгу. Відео з цькуванням облетіло мережу. На ситуацію зреагували в міністерствах освіти й внутрішніх справ, а також у посольстві України в Чехії. І школа, і батьки хлопців просили в Поліни вибачення.

На цьому все не завершилось. Президент Чехії Петр Павел прийняв українську дівчинку та наголосив, що цькувати українських дітей, які втікали від війни, особливо ганебно.

Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну і друзів, і якій ми запропонували притулок, це особливо ганебно,

– написав президент Чехії у твітері.

У коментарях у твітері небайдужі чехи зауважують, що потрібно боротися з коренем проблеми, а саме з російською пропагандою в країні. Адже те, що вона досягає дітей – "дуже погана новина".

Особливо цікаво, що батьки дітей, які цькували українку, не підтримують російську агресію. Тож дивно, звідки їхні діти її взяли й чому поширюють її.

Зверніть увагу! З 1 липня у Чехії змінюються правила перебування для українських біженців. У Lex Ukrajina V з'явився новий термін – вразлива особа. Деякі виплати біженцям зменшать, але вразливі особи зможуть і надалі отримувати безплатне житло, страхування та фінансову допомогу.

Хто входить у категорію "вразливі групи осіб" у Чехії