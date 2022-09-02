Йдеться про Блендувську пустелю, яку поляки та іноземці називають "польською Сахарою". Тож якщо ви б хотіли влаштувати поїздку на вихідних до незвичної локації, то тепер ви знаєте, який маршрут планувати.

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Що відомо про Блендувську пустелю

Розташована Блендувська пустеля між Краковом та Катовіце. Якщо бути точнішим, то за 50 кілометрів від обох цих міст. Розтягнулася вона від гміни Блендув на заході до села Ключе на сході та села Хехло – на півночі. Довжина пустелі сягає 10 кілометрів, а середня товщина пісків коливається від 40 до 70 метрів. Безкраї піски охоплюють площу в 33 квадратні кілометри.

Крім цього, нетиповими для Польщі краєвидами можна насолодитися з оглядових майданчиків. Є дві популярні серед туристів точки – Чубаткі (382 метри) та Домбрувкі (355 метрів).



Блендувська пустеля – польська Сахара / Фото polskazachwyca

Через саму пустелю проходить кілька маршрутів. Піший туристичний шлях "Пустельний" прямує на схід повз головні точки місцевості вздовж оздоровчого центру та басейну через ліс у напрямку Ярошовця.

Зараз пустелю охороняють в рамках проєкту Natura 2000. Дерева, що тут починають рости, час від часу вирубують, щоб зберегти типову для пустелі рослинність.