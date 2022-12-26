Українців в Польщі попередили про шахрайство з номерами PESEL
Джерело:nashapolsha.pl
Останнім часом в Польщі стали поширюватися випадки телефонних дзвінків з проханням надати номер PESEL. Це активізувалися шахраї, які представлялися робітниками банків, постачальниками електроенергії або інтернет-провайдерами.
В українців видурюють номер PESEL і беруть кредити
Згідно з дослідженням ChronPESEL.pl і Реєстру державного боргу, 27% опитаних поляків та українців в Польщі надають номер PESEL. Вони не вважають це загрозою відносно своїх персональних даних, та підозрою до шахрайства.
Читайте також Biedronka в Польщі запровадила послугу зняття готівки на касі: де можна скористатися послугою
Оскільки у Польщі PESEL необхідний під час відвідин багатьох установ, наприклад, у лікарнях, клініках чи інших державних установах, злодії користуються цим. Вони телефонують і представляються робітниками банків, постачальниками електроенергії або інтернет-провайдерами.
-
Відсутність обережності у таких ситуаціях може призвести до вимагання грошей або іншого використання наших даних. До нас може прийде запит на оплату дорогого електронного обладнання, Інтернет-контракту або непогашених платежів по кредиту,
– каже Бартломей Дрозд, експерт сайту ChronPESEL.pl.
У такому випадку найкраще звертатися безпосередньо до компанії чи установи, з якою нібито спілкувалися. Сам факт того, що співрозмовник посилався на банк, не повинен знижувати пильність.
Як зазначається у звіті, шахраї часто використовують контактні дані, які часто є легкодоступними. Так:
- 87% опитаних поляків та українців в Польщі кажуть, що завжди перевіряють, якими даними діляться;
- 13% респондентів заявили, що не перевіряють, яку інформацію передають іншим особам;
- найменше уваги приділяють цьому молоді люди (18 – 24 роки), яких 45% визнає, що вони не перевіряють, що відбувається з їхніми даними після того, як довіряють їх певній компанії.
Дослідження на замовлення ChronPESEL.pl та Реєстру державного боргу під назвою "Де наша особиста інформація?" було проведено за допомогою методу CAWI на репрезентативній групі з 1 017 респондентів IMAS International (PAP).Зверніть увагу! З 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі, повинні будуть покривати вартість свого проживання. Новими змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу.