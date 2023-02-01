Норвегія продовжила дію водійських прав українців на 3 роки

У квітні 2022 року норвезька влада продовжила термін, протягом якого визнаються українські посвідчення водія, із 3 до 12 місяців. Відтоді багато українських біженців влаштувалися в Норвегії, значна частина з них мають водійські права, якими вони можуть користуватися в країні.

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Так, почали заявляти, якщо правила не будуть змінені, українці втратять право на керування. Тому було прийнято рішення про продовження дії визнання.

Також уряд країни заявив, що визнаватимуться всі категорії прав водія, а не тільки для легкових автомобілів, як це було досі.

Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії доти, доки діє колективний захист. Крім того, мають бути визнані всі класи прав водія, а не тільки для легкових автомобілів,

– сказав міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

Зазначається, що українські біженці, які мають права на керування вантажівками та автобусами, можуть бути корисними в норвезькому суспільстві.

Вимога дійсних фізичних прав водія залишається чинною

В уряді країни заявили, що вимога мати дійсні фізичні права водія зі своєї країни залишається чинною, щоб отримати дозвіл на отримання прав водія в Норвегії. При цьому заміна прав здійснюється відповідно до стандартних європейських правил визнання українських прав водія.

Міністр зазначив, що в уряді розглядатимуть подальші можливі зміни для біженців, зокрема, можливість видачі норвезьких прав водія та професійних прав водія.

У грудні 2022 року Норвезька адміністрація доріг загального користування оголосила, що має намір реалізувати запропоновані зміни з 1 лютого цього року.