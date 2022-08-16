Так, зареєстрованим біженцям з України, які отримали дозвіл на проживання у Франції з позначкою "бенефіціар тимчасового захисту", потрібно поновити свій статус. Для цього слід звернутися до органів місцевої влади після того, як минуло пів року з початку перебування на території країни.

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Як українцям поновити тимчасову посвідку на проживання у Франції

Зверніться до будь-якої префектури департаменту за місцем проживання. З собою потрібно мати такі документи:

документи, які підтверджують ваш громадянський статус та ваше громадянство, а також стару версію документа про тимчасовий захист;

підтвердження адреси проживання, видане не пізніше, як за 3 місяці. Якщо ви орендуєте житло не самі, вам знадобиться Attestation d'hébergement;

документ, який підтверджує зміну вашої соціальної ситуації (наприклад, трудовий договір);

документи на ваших дітей (якщо є).

Важливо! Запит на продовження статусу тимчасового захисту у Франції потрібно встигнути подати у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії.

Разом з відновленням посвідки на проживання, префектура надасть вам форму, яку ви повинні надіслати електронною поштою або поштовим листом до територіальної дирекції Французького Управління Імміграції та Інтеграції (OFII). Якщо ви надсилаєте документи звичайною поштою, вкажіть на конверті "Renouvellement ADA Ukraine".

До заповненої форми з датою та підписом потрібно додати копії нових свідоцтв на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім'ї та копії підтверджуючих документів для всіх ресурсів/коштів, отриманих після прибуття до Франції (якщо такі були). Неповні досьє оброблені не будуть. Якщо ви не відправите вказану форму з підтверджуючими документами до OFII, ваші виплати буде перервано,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Лише після процедури відновлення статусу тимчасового захисту українські біженці зможуть й надалі отримувати всі належні їм виплати та користуватися пільгами.