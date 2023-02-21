Biedronka – більше не один із найдешевших магазинів у Польщі, а навпаки

Це може здивувати багатьох, але Biedronka – далеко не найдешевший магазин у Польщі. Навпаки. У свіжому рейтингу польська торгова мережа увійшла до трійки найдорожчих.

За даними дослідження "Shopping Basket Research and Report" агентства ASM Sales Force, покупки в січні 2023 року порівняно з початком минулого року були дорожчими в середньому на 15%. При цьому середня вартість продуктового кошика у Biedronka склала майже 280 злотих, в той час, як в Auchan – 233,15 злотих.

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Найдешевші і найдорожчі магазини Польщі

Лютневе опитування показує, що Biedronka відокремилася від групи найдешевших магазинів і приєдналася до магазинів з найдорожчими цінами. Серед мереж із бюджетними цінниками опинилися Auchan, Lidl та Kaufland.

Крім того, автори звіту вказують, в яких магазинах за рік спостерігалося найбільше зростання цін. До цієї групи також увійшла Biedronka, де ціни були вищими на 17,27%, ніж торік. Приблизно на стільки ж зріс середній чек для покупців у магазинах Netto – на 17,87%. А також в Intermarche і Polomarket (в обох випадках понад 17%).



Рейтинг найдешевших і найдорожчих магазинів Польщі / Фото ASM Sales Force

Їжа подорожчала найбільше

Споживча інфляція у січні 2023 року становила 17,2%. У грудні цей показник був 16,6%, у листопаді – 17,5%, а в жовтні 17,9%. У ці місяці найбільше подорожчали продукти з категорії "харчі та безалкогольні напої". Найдинамічніше зросла вартість жирових продуктів (+56%), добавок (+27%), сипучих продуктів (+23%) та молочних продуктів (+19%).

Середня вартість продуктового кошика у січні 2023-го склала 273,72 злотих. Порівняно з груднем 2022-го вона зросла майже на 2%.