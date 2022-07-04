10 000 безкоштовних наборів для новонароджених та їхніх мам

Набір можуть отримати ті сім'ї, малюкам яких ще не виповнилося 2 місяці. Таку ініціативу вирішили влаштувати на тлі зростання цін на дитячі товари.

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Як отримати набір

Щоб отримати безкоштовну допомогу, потрібно залишити заявку на сайті благодійного фонду.

У заявці вкажіть ваш ПІБ та ПІБ дитини, номер телефону, дату народження дитини та номер її свідоцтва про народження. Також потрібно завантажити фото паспорта матері та свідоцтва про народження малюка. Якщо в сім'ї кілька дітей, наприклад, двійнята, то на кожного потрібно оформляти окрему заявку.

Далі необхідно заповнити поля з даними людини, яка отримає посилку на "Новій пошті". Заявку опрацюють протягом тижня й надішлють набір на вказане відділення в будь-який регіон України.

Що входить до набору

Підгузки і засоби гігієни;

Дитяче харчування;

"Конверти" для новонароджених;

Одяг (шкарпетки, боді, шапочки);

Пляшечки й соски;

Пелюшки і килимки для дитини;

Засоби гігієни для мами.

Зазначається, що товари розраховані на дитину віком до двох місяців. Саме тому важливо, щоб малюк був не старше цього віку.