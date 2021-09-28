Юридична консультація студентів в Празі діє з кінця 2014 року, коли був підписаний договір про співпрацю з юридичним факультетом Карлового університету. Студенти надають громадськості фахові юридичні консультації під професійним наглядом.

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Детальніше про відновлення безплатних консультацій

Консультаційний центр, як і раніше, діятиме в будівлі мерії Праги. Отримати відповіді на свої юридичні питання жителі Чехії зможуть у понеділок та середу з 14:00 до 16:00.

Робота консультаційного центру розпочнеться з 11 жовтня і триватиме аж до різдвяних канікул.

Перед візитом необхідно записуватися заздалегідь за телефонним номером 12444. Також відвідувачів просять дотримуватися елементарних заходів безпеки для протидії поширенню коронавірусу.

Слід зауважити, що студенти, які у майбутньому планують стати юристами, допоможуть виключно з дрібними юридичними питаннями. Наприклад, підкажуть, які вимоги повинні бути у заповіті, як перевірити договір оренди перед підписанням тощо. Тож не кожен клієнт може сподіватися на вирішення своєї проблеми. Адже деякими питаннями можуть займатися виключно кваліфіковані адвокати та нотаріуси.

У Празі студенти юридичного факультету будуть безплатно консультувати жителів Чехії / Фото Praha.eu