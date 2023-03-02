Безкоштовна парковка в Польщі: що слід пам'ятати водіям, аби не нарватися на штраф

У містах Польщі не так легко знайти вільне місце на платних парковках, не говорячи вже про безплатні. З усім тим, польськими правилами дорожнього руху все ж передбачені варіанти, де водії можуть безкоштовно залишити свій автомобіль.

Так, у сусідній країні дозволено безоплатно паркуватися на тих місцях, де це не заборонено ПДР. Тож розповідаємо, яких правил слід дотримуватися при безкоштовному паркуванні в Польщі, якщо не хочете платити ні за парковку, ні штраф.

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Як у Польщі безплатно припаркуватися без порушення правил

Водії можуть залишити свій автомобіль біля узбіччя дороги, у дворі та часом навіть на газоні. Відтак, якщо дорога має дві та більше смуг, то автівку можна припаркувати біля пішохідного переходу. Але таке дозволяється виключно в цьому випадку.

Водій має право також припаркувати машину на газоні, якщо на ньому нема трави або трава витоптана.

Можна залишити авто на тротуарі, але лише тоді, якщо ваша автівка важить менше, ніж 2,5 тонни. При цьому важливо пам'ятати, що треба залишити не менш як 1,5 метра для руху пішоходів. Також заборонено заїжджати на тротуар заднім ходом.

У Польщі дозволяється паркувати авто задом до будівлі, але при цьому потрібно звертати увагу чи нема забороняючих знаків.