Доступне мистецтво: музеї Берліна пропонують безкоштовний вхід у 2024 році

До столиці Німеччини повертається програма "‎музейна неділя". Завдяки цій ініціативі поціновувачі мистецтва можуть відвідати виставки безплатно.

В акції беруть участь 60 музеїв. Суть у тому, що один раз на місяць в першу неділю вхід на виставки – безкоштовний. Деякі з музеїв просто відчиняють свої двері для всіх відвідувачів, а в деякі попередньо треба забронювати час.

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"‎Музейна неділя" повертається

Найближчий ticket-free день – неділя 4 лютого. Якщо ви перебуваєте в Берліні, можете виділити вихідний для кількох музеїв, у які довго хотіли потрапити. Але будьте готові до того, що відвідувачів буде більше, ніж зазвичай.

Така програма вже працювала в Берліні у 2019 році. Але проєкт припинили через пандемію. Зараз німецький уряд відновив фінансування "‎музейної неділі" на найближчих 2 роки. Скористатися пропозицією можуть як місцеві жителі, так і туристи.

На деякі виставки потрібно зареєструватися заздалегідь / Фото Unsplash

Долучилися найпопулярніші музеї

Безплатний вхід пропонують такі популярні музеї, як Altes Museum, Gemäldegalerie, Pergamon Museum, Werkbundarchiv, Decorative Arts Museum і Knoblauchhaus Museum. Вибір дуже різноманітний, тому кожен може знайти варіант для себе – для любителів історії, мистецтва чи стародавностей.

Дізнатися більше про безкоштовні музеї Берліна можете за цим посиланням. Там же пропонують обрати час та забронювати слот на відвідування виставки. Реєстрація відкривається за тиждень до обраної дати.

У Греції відкрили палац Александра Македонського

Після довгої 16-річної реставрації у Греції знову відкрили стародавній палац Айгай. Близько 2 400 років тому саме тут коронували царя Александра Македонського.

Розкішний палац Айгай мав площу близько 15 тисяч квадратних метрів і був найбільшою будівлею давньої Греції. Його руїни виявили під час розкопок у XIX столітті.

Реставрація палацу була довгою та дорогою. Відновити місце народження імперії Александра Великого було непросто для грецької влади. На ці роботи знадобилося 16 років та понад 20 мільйонів євро інвестицій.