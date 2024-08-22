"НІ" сувенірам: в Барселоні розглядають пропозицію, яка точно засмутить туристів

Минулими місяцями Барселона заявила про план регулювати продаж несмачних сувенірів у спробі сприяти кращому іміджу міста як туристичного напрямку. Однак, зараз радник міської ради Барселони Альберт Батль заявив про ще одне рішення.

Тепер, здається, під загрозою в столиці Каталонії опинилися не лише сексуальні дрібнички та сирні брелоки, а й самі заклади, які продають ці речі. Батль каже, що такі магазини не вигідні місцевій економіці.

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У Барселоні хочуть забрати сувенірні магазини зі Старого міста

У сміливому кроці, спрямованому на покращення іміджу міста, депутат міської ради Барселони запропонував прибрати сувенірні крамниці з історичної частини Старого міста. Альберт Батль розкритикував ці заклади, заявивши, що вони "нічого не додають" до культурної та естетичної цінності району.

Ця ініціатива є продовженням попередніх планів міста регулювати продаж сувенірів у рамках ширших зусиль, спрямованих на покращення загального враження від відвідування міста.

Він висловив ідею, що такі магазини не дуже корисні для місцевої економіки. До цієї категорії він також включив невеликі магазини, що продають чохли для мобільних телефонів та аналогічні аксесуари.

Радник висловив занепокоєння з приводу того, що магазини, розташовані на жвавих центральних вулицях, можуть дозволити собі орендну плату, яка сягає 5 000 євро на місяць. Депутат закликає Податкове агентство надати роз'яснення щодо характеру діяльності підприємств, які працюють у цих районах.