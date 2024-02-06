Російські туристи шокували й "добили": легендарний курорт змінює правила в'їзду

Балі – райський куточок, відвідати який мріють мільйони людей з різних куточків світу. Однак сам острів вже втомився від напливу туристів.

Місцеві жителі обурені поведінкою деяких туристів. Особливо "добили" Балі росіяни. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною для них закрилися двері багатьох світових курортів.

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Однак на Балі до росіян ставилися досить лояльно. А ті своєю чергою використали острів, аби "проявитися у всій красі". Жителі Балі розповідають, що їхню культуру просто намагаються знищити.

У нас тут багато толерантності… але це така поведінка: "Я – важливіша людина". Подивись на мене. Це огидно. Люди втомилися від цього. Я втомився від цього,

– розповів один з місцевих жителів.

Окрім того, що росіяни нелегально працюють на Балі й надають секс-послуги, вони ще й оскверняють священні місця острова.

"Добив" місцевих російський блогер, який сфотографувався з голим задом на тлі священної гори Агунг. Її балійці вважають пуповиною світу.

Балі змінює правила в'їзду

З 14 лютого 2024 за в'їзд на територію Балі доведеться платити. Сума – дуже демократична: 150 000 індонезійських рупій (приблизно 9,5 доларів США). Окрім того, приблизно 32 долари доведеться заплатити за візу на 30 днів.

Хоча, варто визнати, що така сума навряд чи зупинить росіян. Тому місцевим жителям доведеться або посилювати правила, або продовжувати страждати.