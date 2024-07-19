"Обережно – жінки в бікіні на дорозі": на Балі попросили російських туристів одягатися скромніше

Влада популярного тропічного острова Балі звернулася до російських туристів з проханням "одягатися скромніше" під час перебування на острові. Занепокоєння викликає поведінка деяких гостей з Росії, які, можливо, не повною мірою усвідомлюють культурне і традиційне значення місць, які відвідують. Це призвело до некомфортних умов для водіїв на дорогах курорту.

У нещодавньому інтерв'ю з керівником департаменту туризму Балі Тьок Багусом Пемаюном було виявлено, що мандрівники з Росії є важливим фактором, що сприяє розсіяній поведінці місцевих водіїв за кермом.

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На Балі попросили росіян "одягатися скромніше"

За його словами, на Балі значна кількість порушень правил дорожнього руху з боку туристів пов'язана з тим, що деякі особи їздять на мотоциклах у невідповідному одязі, наприклад, у бікіні. Така поведінка не тільки відволікає місцевих на дорозі, але й привертає невиправдану увагу в соціальних мережах.

Хоча це можна пояснити спекотною погодою в тропічній країні, туристів закликають дотримуватися місцевих норм і правил, щоб забезпечити безпечний і шанобливий досвід для всіх.

Якщо є така можливість, робіть вибір на користь довгих штанів. Шорти – це теж нормально, якщо вони доречної довжини. В іншому випадку привертатимете до себе багато уваги на дорозі, а це може відволікати інших водіїв. Будь ласка, носіть відповідний одяг, а не тільки бюстгальтер,

– попросили росіян на Балі.

Керівник департаменту туризму Балі також попросив туристів обов'язково питати в гідів і місцевих жителів про дрес-код у культурних і релігійних місцях, щоб не шокувати місцевих.