Українська авіакомпанія виконуватиме більше рейсів із Польщі: куди можна полетіти

Український перевізник Skyline Express Airlines розширює географію польотів із Польщі. Тепер додалися рейси з аеропорту Варшава-Радом.

Це уже п'ятий аеропорт, з якого літає українська авіакомпанія Skyline Express Airlines, яка до березня 2023 року мала назву Azur Air Ukraine. Крім Радома, авіаперевізник виконує рейси з варшавського аеропорту імені Шопена, а також з Катовіце, Познані та Жешува.

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Перший рейс із Радома

30 жовтня авіаперевізник вперше виконав політ з аеропорту Радом, розташованого за 90 кілометрів від Варшави, до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх. Про це повідомив керівник служби безпеки Skyline Express Airlines Василь Гузь.

До березня 2023 року ця авіакомпанія називалась Azur Air Ukraine. Вона пов'язана з туроператором Anex Tour, який спочатку працював в Україні й Росії. Весною українська компанія розпочала діяльність у Польщі, виконуючи польоти на літаках Boeing 757-300, які належать турецькій авіакомпанії Mavi Gök Aviation.

Українську компанію вирішили перейменувати, щоб не було асоціації з російськими авіалініями Azur Air, які досі працюють в РФ і є найбільшим чартерним перевізником в країні. Але через західні санкції Azur Air може використовувати лише 14 літаків із 22. Величезні труднощі виникли через експортні обмеження, які США наклали на російські авіакомпанії.

Пасажири зможуть спостерігати за польотом в реальному часі

Канадська авіакомпанія Air Canada запускає незвичайну послугу для пасажирів. Їм покажуть політ в прямому ефірі завдяки камерам, встановленим на корпусі літака. Кожен пасажир на своєму моніторі, вмонтованому у спинку крісла, зможе стежити за тим, що відбувається за бортом.

Сигнал зовнішніх камер підключили до розважальної системи в салоні літака. Тож клієнти авіакомпанії можуть обрати: дивитися фільм, слухати музику, грати в гру чи стежити за перельотом, як за реаліті-шоу.