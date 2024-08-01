У туристичних країнах Європи ширяться масштабні лісові пожежі: що відбувається

У Європі вирують лісові пожежі через поєднання високих температур, сильних вітрів і тривалої посухи. Ці небезпечні погодні умови збігаються з піком сезону відпусток, під час яких мандрівники планують прямувати до таких популярних напрямків, як Греція, Іспанія та Хорватія.

Зокрема з лісовими пожежами борються в Іспанії, Хорватії та Греції. Що відбувається в цих країнах – далі у матеріалі!

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Масштабні лісові пожежі у Європі відбуваються через аномальну спеку

У нещодавньому звіті Європейської інформаційної системи ЄС щодо лісових пожеж повідомляється, що в різних регіонах Південної Європи існує підвищений ризик виникнення лісових пожеж. Пожежники поблизу кордону Греції та Болгарії наразі борються з полум'ям, яке охоплює низькорослу рослинність, і для гасіння полум'я необхідна допомога з повітря.

Наземні війська не можуть дістатися до цього району через міни, які залишилися з минулих конфліктів. Пожежники та місцева влада використовують екскаватори для створення протипожежних розривів навколо сіл,

– стверджує речник грецької пожежної служби Васіліс Ватракогіанніс.

Крім того, на заході континентальної Європи пожежники в Іспанії також борються з лісовими пожежами в умовах екстремальної спеки. Зокрема сотні пожежників за допомогою літаків-водолазів намагаються приборкати дві лісові пожежі, що почалися у вівторок на сході Іспанії.

Температура невпинно росте

За останніми даними, метеорологічна служба AEMET прогнозує пікові температури 43 – 44 градуси за Цельсієм у деяких районах Іспанії. Міністерство внутрішніх справ випустило попередження про дуже високий і екстремальний ризик лісових пожеж по всій країні.

Також AEMET повідомила, що обсерваторія Барселона-Фабра в північно-східному регіоні Каталонії зафіксувала у вівторок рекордно високу температуру в 40 градусів за Цельсієм, побивши попередній рекорд 39,8 градуса, який було встановлено в липні 1982 року.



Пожежі охоплюють дедалі більше країн / Фото Eurokinissi

Водночас пожежники в Хорватії заявили, що пережили найважчий день цього сезону. Вони локалізували пожежу біля прибережного міста Тучепі. Під час гасіння пожежі один рятувальник отримав поранення. А сильний вітер, який був уночі, ускладнив боротьбу з вогнем, який розтягнувся на кілька кілометрів.

У Північній Македонії пожежники також продовжують боротися з лісовими пожежами. За словами місцевої влади, в середу протягом доби виникло 66 пожеж. Дороги, поля та будинки були вкриті димом біля центрального міста Стіп, що за 100 кілометрів від столиці країни Скоп'є. На початку тижня внаслідок пожеж згоріло десятки будинків та загинув один літній чоловік.