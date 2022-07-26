Збираються кожного тижня: українці в Італії ще з 24 лютого проводять мітинги

Українці в Італії продовжують виходити на протестні акції проти російської агресії. Так вони привертають увагу до подій, що відбуваються в Україні.

Про це розповів 24 каналу голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький. Він наголосив, що українська громада в Італії дуже активна.

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Як українці в Італії протестують проти агресії рф

За словами Городецького, з першого дня повномасштабної російської агресії проти України в усіх італійських містах відбуваються акції протесту. У перші дні війни в центрі Риму збиралися до 10 тисяч українців. Наразі мітинги стали менш чисельними.

Зараз ми говоримо про сотні людей, які збираються практично щонеділі, а також у четверги на протестні акції,

– зазначив він.

Він наголосив, що буквально напередодні на вулиці Імператорських Форумів поблизу Колізею відбулася черговий мітинг, на якому виступало багато людей, які втекли від російської агресії. Люди із Сєверодонецька та Харкова розповідали італійським журналістам про те, що відбувається в Україні, а також спростовували міфи російської пропаганди.

Протести в Італії проти війни в Україні / Фото з фейсбук-сторінки Олеся Городецького

Також, за його словами, не припиняється волонтерська діяльність – чимало допомоги вже відправлено до України. Крім того, українці виступають на місцевому телебаченні, щоб донести правду і пояснити з погляду італійського менталітету поведінку української влади, яка просить про зброю для досягнення миру.

Що варто зробити для просування українських інтересів

Городецький певен, що потрібно постійно говорити й нагадувати італійцям про російську агресію в Україні, адже все забувається. Важливим, зокрема, було би створення документального фільму про події 2014 року, коли росія розпочала війну.

Якщо б усе це було зроблено в гарному контексті і пояснено фахово, можливо, навіть італійською мовою – воно би мало великий вплив,

– вважає він.

Аби достукатися до пересічного італійця, додав Городецький, також важливо пояснювати певні історичні моменти, зокрема, хто такий Степан Бандера та що таке український національно-визвольний рух.

Що відомо про політичну ситуацію в Італії

21 липня прем'єр Італії Маріо Драгі вдруге подав заяву про відставку з посади. Цього разу президент Серджо Матарелі не відхилив її та призначив позачергові парламентські вибори.

Вперше прем'єр подав у відставку 14 липня. Це трапилось після того, як одна з партій правлячої коаліції "Рух п'яти зірок" відмовилась взяти участь у голосуванні в сенаті щодо довіри уряду. Саме так вони позначили вихід із парламентської більшості.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив противників уряду у сприянні владіміру путіну, якому криза в Італії зіграє на руку. За його словами, політична криза може мати жахливі наслідки не тільки для Італії, а й вплинути на військову допомогу Україні. Тобто спровокувати її припинення.

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