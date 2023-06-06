"Save Ukrainian children": як відбувалася акція до Дня захисту дітей в Дюссельдорфі

У неділю, 4 червня, в німецькому місті Дюссельдорф відбувалася акція "Save Ukrainian children". Захід був присвячений Дню захисту дітей, щоб вкотре нагадати світу, що війна в Україні триває, і від цього найбільше страждають діти.

Акцію було спільно організовано культурним об'єднанням "Ukrainian Culture Network" і групою активістів NRW "UA Resilience". Захід проведено в межах всесвітньої кампанії, присвяченої проблемі депортації, викрадання та вбивств українських дітей росіянами. Детальніше про акцію розповідаємо у матеріалі, наданому 24 каналу.

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"Save Ukrainian children" у Дюссельдорфі

Минулого тижня увесь світ відзначав День захисту дітей. Росія відзначила цей день вбивством української дівчинки. 9-ти річна дитина загинула під час обстрілів Києва дронами камікадзе та крилатими ракетами.

За 466 днів повномасштабного вторгнення країна-агресорка вбила 485 дітей. Втім, ці цифри, ймовірно, лише приблизні.

Це лише скупі цифри підтверджені прокуратурою на неокупованих територіях. Реальність набагато страшніша, адже всі пам'ятають страшні кадри розбомбленого театру в Маріуполі, який був сховком для багатьох дітей,

– зазначає активістка Катерина Чаукіна.

Аби вшанувати пам'ять усіх загиблих та постраждалих внаслідок російської агресії дітей, організатори провели перформанс зі створення меморіалу. Під час нього під звуки бандури учасники акції принесли дитяче взуття, іграшки та вшанували пам'ять загиблих квітами.

Акція "Save Ukrainian children", яка відбувалася 4 червня у Дюссельдорфі / Фото Максима Войка

Росія не лише вбиває, а й систематично порушує права живих

Організатори також наголосили на тому, що мільйони українських дітей в Україні позбавлені права на нормальне дитинство, на безперешкодне навчання. Сотні тисяч українських дітей Росія депортувала на свої території, утримує у фільтраційних таборах та стирає їх українську ідентичність.

Цій тематиці були присвячені ще два перформанси. В одному з них діти під звуки сирени тікають до укриття і переховуються під час скасованих уроків. В іншому – показано викрадення дітей.

Активісти під час заходу / Фото Максима Войка

Пан Гюнтер Гайслер, мовець від небайдужого німецького суспільства, у своїй промові закликав українців не мовчати про свої історії, про російські злочини та про українські реалії, адже кожен німець має дізнатися, яким є справжнє обличчя Росії.

До демонстрації, ходи та перформансів приєдналися волонтери, активісти та усі небайдужі, хто підтримує Україну. Серед відвідувачів заходу, окрім, власне, українців, було багато німців. Слова підтримки звучали також від афганців, китайців та білорусів.

Як відбувалася акція до Дня захисту дітей у Дюссельдорфі / Фото Максима Войка

Крім того, впродовж заходу організатори закликали небайдужих підписати петицію до ООН із закликом врятувати українських дітей.