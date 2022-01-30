За кордоном українка не лише реалізувалася творчо, а й вийшла заміж та народила доньку. Зараз Сніжана живе на два турецькі міста – Стамбул та Едірне.

Цікаво "Українці за кордоном": про що цей відеопроєкт і чому його варто подивитися

Вибір професії та початок кар'єри

У театрі та кіно Сніжана Бора працює вже понад 14 років. Розпочався її шлях у Хмельницькому. Там українка в юності натрапила на оголошення про набір в театральну студію при Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. ЇЇ одразу ж зацікавило повідомлення, тож Сніжана без вагань подала заявку.

В студії у Хмельницькому героїня розповіді перейняла досвід старших колег. Тоді вона частіше виступала на дитячих ранках. Але одразу відчула: театр – це те, чому хочеться присвячувати себе й надалі. Тому й здобула акторську освіту в Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського.

З першого курсу ми з групою їздили за кордон та створювали спільні вистави з європейськими театрами. До прикладу, в Німеччині мені довелось грати ролі аж трьома мовами: українською, англійською і німецькою. Після закінчення вишу мене запросили до Харківського державного академічного драматичного театру,

– розповідає Сніжана Бора.

Окрім гри на сцені, українка займається викладацькою діяльністю – проводить навчання з ораторського мистецтва. Серед її студентів чимало українців. Цікаво, що на заняття записуються представники абсолютно різних професій. Можна дійти висновку, що в сучасному світі для людей важливо вміти гарно говорити, чітко та грамотно висловлюватися та виступати на публіці.

Різниця між українською та турецькою театральними школами

Перш за все, українська театральна школа – це про проживання і переживання. Це про щось інтимне. Монологи в українських театрах можуть здаватись монотонними, але вони глибокі й завжди несуть у собі якийсь особливий сенс,

– запевняє акторка.

Водночас турецький театр українці більше нагадує шоу. Гра акторів часто гіперболізована. Щирих емоцій почасти очікують від глядачів, а не від тих, хто на сцені.

Сніжана Бора зазначає, що хотіла вступати до університету в Стамбулі, але відмовилася від цієї ідеї, бо обдумала, що для акторської діяльності в Туреччині їй достатньо теоретичних та практичних знань, які здобула в українських театрах.

Мені не треба поринати в цю сферу саме через освіту, адже я теж знімалась у фільмах та серіалах в Києві. Тому я серйозно взялась за вивчення турецької мови та маю на меті продовжувати свою професійну реалізацію і в Україні, і в Туреччині,

– ділиться Сніжана.

Українка, серед іншого, зауважила, що театральна діяльність в Туреччині має більше перспектив. Це пов'язано з тим, що український театр та кіно поки що на етапах розвитку.

За словами експертки, до початку російської агресії на території України вітчизняна кіноіндустрія працювала на російський ринок, а отже багато продуктів виробляли, щоб продавати там. Український театр та кіно лише зараз починають заявляти про себе. Відтак, щодня в Києві проходять десятки кастингів, знімаються фільми та ставляться глибокі вистави українською мовою, а глядачі нарешті усвідомлюють цінність власних культурних продуктів. Попри це, каже акторка, бракує фінансування з державного бюджету. Наприклад, в Туреччині навіть початківці в театральній діяльності отримують гідні гонорари, тому можуть дозволити собі зосереджуватися на мистецтві. А от в Україні молоді люди не хочуть йти в театр через низькі зарплати, натомість прагнуть потрапити в кіно.

Також надзвичайно потужною в Туреччині є індустрія створення серіалів. Через це багато людей забезпечені робочими місцями.

Чи можуть українські актори стати зірками турецького кіно

На думку Сніжани, це можливо лише за умови, що кандидати володіють турецькою мовою. Слід зважати й на велику конкуренцію. Туркам часто вдається потрапити в кіно без акторської освіти. Як правило, це люди, які прийшли з моделінгу. Вони проходять кастинги, бо для екранів красиві обличчя й фігури є важливими.

За моїми спостереженнями, чи не кожен другий в Туреччині хоче бути актором. Якщо бути відвертою, скажу, що мене трохи дратує, коли я чую від пересічних громадян дуже голосні та сміливі волевиявлення грати в кіно. Думаю, всіх акторів такі амбіції непрофесіоналів обурюють, бо ми 5 років вчились, щоб здобути цей фах, а виявляється, актором може бути кожен,

– міркує Сніжана.

Українка підсумовує, що центром кіноіндустрії в Туреччині є Стамбул. У місті щодня відбуваються щонайменше 10 кастингів. Відтак, якщо людина мріє потрапити у світ турецького кіно, варто їхати саме у Стамбул. Звісно, доведеться при цьому ще й запастися неабиякою витримкою.

Українка стала акторкою у Туреччині / Фото UkrAyna

Вас може зацікавити сюжет про те, як перший геній кіно Жорж Мельєс відкрив спецефекти в кіноіндустрії: дивіться відео