Про такі враження можна було лише мріяти: в Airbnb вийшло велике оновлення

Компанія Airbnb представила низку оновлень. Головне з них – Icons – незвичайні враження, про які раніше можна було лише мріяти.

Піктограми дозволяють вам поринути у світи, про які можна було тільки мріяти. Пориньте в будинок "Up". Проведіть ніч у музеї Феррарі. Поспілкуйтеся з Кевіном Хартом...

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У Airbnb вийшло велике оновлення

Перші 11 експірієнсів уже представили. Так, наприклад, тепер мандрівники можуть переночувати у музеї Феррарі, а потім стати глядачем автоперегонів. Ще одна опція – зупинитися в будинку з мультфільму "Вгору" від Disney і Pixar. Або потрапити на виступ у вітальні Doja Cat.

Значки перенесуть вас у світи, які досі існували лише у вашій уяві. Оскільки життя стає все більш цифровим, ми зосереджені на тому, щоб внести більше магії в реальний світ. З Icons ми створили найнезвичайніші враження на Землі,

— сказав Браян Ческі, співзасновник і генеральний директор Airbnb.

Ось перші 11 іконок, які представили:

Пориньте в будинок Up House – поспіть в одному з найвідоміших будинків Disney та Pixar – і так, він плаває. Ви досліджуватимете світ Карла в цьому детальному відтворенні його дому з більш ніж 8000 повітряними кулями, розташованого в мальовничих червоних скелях Абікіу, Нью-Мексико.

– поспіть в одному з найвідоміших будинків Disney та Pixar – і так, він плаває. Ви досліджуватимете світ Карла в цьому детальному відтворенні його дому з більш ніж 8000 повітряними кулями, розташованого в мальовничих червоних скелях Абікіу, Нью-Мексико. Проведіть ніч у музеї Ferrari – пориньте у світ перегонів, зупинившись у музеї Ferrari в Маранелло, Італія. Ви спатимете на ліжку, виготовленому з тієї самої шкіри, що й сидіння Ferrari, проїдете коло з пілотом-амбасадором Scuderia Ferrari Марком Жене та вирушите на головні перегоні Емілії-Романьї як VIP-персона.

– пориньте у світ перегонів, зупинившись у музеї Ferrari в Маранелло, Італія. Ви спатимете на ліжку, виготовленому з тієї самої шкіри, що й сидіння Ferrari, проїдете коло з пілотом-амбасадором Scuderia Ferrari Марком Жене та вирушите на головні перегоні Емілії-Романьї як VIP-персона. Зустрічайте Людей Ікс ’97 – живіть як Люди Ікс, перебуваючи у 2D-анімаційному відтворенні особняка Ікс від Marvel Animation у Вестчестері, Нью-Йорк. Ви відкриєте свої здібності мутантів і навіть потренуєтеся в кімнаті небезпеки.

– живіть як Люди Ікс, перебуваючи у 2D-анімаційному відтворенні особняка Ікс від Marvel Animation у Вестчестері, Нью-Йорк. Ви відкриєте свої здібності мутантів і навіть потренуєтеся в кімнаті небезпеки. Відвідайте VIP з Кевіном Хартом – Кевін Харт проведе вас у своїй лаунжі Coramino Live Lounge лише для членів на вечір зі списком A. Ви приєднаєтесь до Кевіна та його друзів у цьому секретному барі, де вони пригощатимуть вас дегустацією текіли та виступом найкращих коміків у грі.

– Кевін Харт проведе вас у своїй лаунжі Coramino Live Lounge лише для членів на вечір зі списком A. Ви приєднаєтесь до Кевіна та його друзів у цьому секретному барі, де вони пригощатимуть вас дегустацією текіли та виступом найкращих коміків у грі. Прокиньтеся в Музеї д’Орсе – зупиніться в культовій кімнаті з годинником паризького художнього музею, яку Матьє Леганнер, дизайнер факела та котла Ігор у Парижі, перетворив на розкішну спальню. З тераси ви станете свідками історичної церемонії відкриття Олімпійських ігор уздовж річки Сени.

Icons – незвичайні враження, про які раніше можна було лише мріяти / Скриншот з Airbnb

Приєднуйтесь до сеансу у вітальні з Doja Cat – щойно після туру, який виступає на найбільших сценах світу, Doja приймає вас для набагато більш інтимного досвіду. Ви насолодитеся незабутнім виступом лауреата Ґреммі у вітальні, включно з її улюбленими піснями та треками з її останнього альбому.

– щойно після туру, який виступає на найбільших сценах світу, Doja приймає вас для набагато більш інтимного досвіду. Ви насолодитеся незабутнім виступом лауреата Ґреммі у вітальні, включно з її улюбленими піснями та треками з її останнього альбому. Зупиніться в будинку Принца "Пурпурний дощ" — Принс придбав будинок у Міннеаполісі, штат Міннесота, про який згадується в легендарному фільмі, але досі він ніколи не був доступним для громадськості. Досліджуйте дім і збожеволійте від рідкісних і особливих треків зі світу Принца в ексклюзивній студійній сесії.

— Принс придбав будинок у Міннеаполісі, штат Міннесота, про який згадується в легендарному фільмі, але досі він ніколи не був доступним для громадськості. Досліджуйте дім і збожеволійте від рідкісних і особливих треків зі світу Принца в ексклюзивній студійній сесії. Гра з Khaby Lame – сенсація TikTok Khaby Lame запрошує вас до свого рідного міста Мілана, Італія, на епічні нічні ігрові враження. Ви перебуватимете в унікальному ігровому лофті, який Хабі спроектував сам, де ви будете #learnfromkhaby і зіткнетеся з ним у Fortnite Battle Royale.

– сенсація TikTok Khaby Lame запрошує вас до свого рідного міста Мілана, Італія, на епічні нічні ігрові враження. Ви перебуватимете в унікальному ігровому лофті, який Хабі спроектував сам, де ви будете #learnfromkhaby і зіткнетеся з ним у Fortnite Battle Royale. Вирушайте в тур із Фейдом – приєднуйтеся до суперзірки реггетону в його світовому турі FERXXOCALIPSIS на цілий тиждень. Ви приєднаєтесь до команди на репетиціях, поїдете на гастрольному автобусі та отримаєте доступ за лаштунки кожного шоу.

– приєднуйтеся до суперзірки реггетону в його світовому турі FERXXOCALIPSIS на цілий тиждень. Ви приєднаєтесь до команди на репетиціях, поїдете на гастрольному автобусі та отримаєте доступ за лаштунки кожного шоу. Живіть як зірка Боллівуду Джанхві Капур – Джанхві Капур запрошує вас у легендарний, ніколи раніше не бачений будинок родини Капурів у Ченнаї, Індія. Від вивчення її секретів краси в Боллівуді до скуштування її улюблених страв південної Індії, Janhvi особисто проведе вас під час цієї чудової ночівлі.

– Джанхві Капур запрошує вас у легендарний, ніколи раніше не бачений будинок родини Капурів у Ченнаї, Індія. Від вивчення її секретів краси в Боллівуді до скуштування її улюблених страв південної Індії, Janhvi особисто проведе вас під час цієї чудової ночівлі. Зберігайте основні спогади з Inside Out 2. В очікуванні 14 червня нового фільму Disney і Pixar Inside Out 2 вас запрошують на ніч у штаб-квартирі, центрі контролю за емоціями Райлі. Ваша господарка, Джой, прийме вас у свій яскравий світ, щоб побачити емоції в дії та допомогти зберегти баланс.

Крім того, з оновленням з'явилися нові можливості для групових поїздок, загальні списки бажань, запрошення у подорожі та інші фічі.