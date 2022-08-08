Латвійська авіакомпанія першою в ЄС дозволила персоналу тату, пірсинг та нестандартні зачіски

AirBaltic запровадила значні зміни для своїх працівників. Тепер пілоти, бортпровідники та наземний персонал можуть робити будь-які зачіски, бути з татуюванням або пірсингом (навіть на відкритих місцях).

У переважній більшості авіакомпаній світу діють суворі умови щодо зовнішнього вигляду екіпажу. А тим часом латвійська авіакомпанія airBaltic відійшла від загальноприйнятих стандартів та змінила свої єдині вимоги до уніформи.

І ще Переказ грошей в Україну з-за кордону: що треба знати

Нові правила для персоналу AirBaltic

Так, авіакомпанія спростила правила для членів екіпажу, пілотів та працівників наземного обслуговування. Відтепер персоналу дозволено виконувати свої прямі обовязки з видимими татуюваннями, пірсингами, а також можна носити зачіску на свій смак. AirBaltic стала першою компанією у Європі, яка зняла ці обмеження.



AirBaltic зняла обмеження щодо зовнішнього вигляду персоналу / Фото instagram



Досі ми застосовували те саме правило, що й більшість авіакомпаній, – татуювання дозволялися тільки в тому випадку, якщо їх можна було легко приховати під стандартною уніформою екіпажу. Тепер ми значно спростили ці правила, дозволивши нашим співробітникам демонструвати свою індивідуальність за допомогою татуювань, пірсингу та зачісок, якщо вони цього забажають, і при цьому гордо носити нашу стильну уніформу,

– розповіла старша віцепрезидентка з персоналу airBaltic Аліна Аронберга.

Вам може бути цікаво – Хто такий Привид Києва: у Повітряних силах розкрили легенду

Дрес-код персоналу у більшості авіакомпаній передбачає, що екіпаж повинен виглядати бездоганно – жодних татуювань, великих родимок і шрамів на видних ділянках тіла, відсутність пірсингу, типові зачіски з нейтральним кольором волосся, відсутність власних аксесуарів або біжутерії, стандартний макіяж та нейтральні парфуми.