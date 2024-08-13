Жінка забронювала номер з краєвидом на море: те, що зробили власники, нереально зрозуміти

Німецька журналістка з ніком Sunny Loop розповіла про те, як квартирні власники "реалізували" її відпустку мрії. Замість краєвиду на море їй почепили відповідний плакат.

Свою відпустку Санні вирішила провести на острові Зюльт. Для цього вона забронювала через Airbnb ідеальну (як здавалося на перший погляд) квартиру. Родзинкою мав стати обіцяний краєвид на море. Санні вже уявляла, як просто з ліжка насолоджується грою хвиль. Але реальність виявила дещо іншою.

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Замість краєвиду – плакат

Зрештою, як з'ясувалося, квартира мрії розташована у підвалі. А замість прекрасного пейзажу Санні чекав… плакат.

Ми були повністю обдурені,

– заявила журналістка.

На щастя, такий неприємний інцидент не зіпсував їй настрій. До невдачі з краєвидом Санні поставилася філософськи й вирішила продовжити насолоджуватися відпочинком. Водночас відео для свого тіктока вона все-таки записала.

Забронювали квартиру через краєвид, а отримали плакат з морем: дивіться відео

Ролик став вірусним за рекордний час. Загалом його переглянули понад 4 мільйони разів. Люди діляться враженнями у коментарях. Дехто – всерйоз обурюється, а дехто – жартома хвалить "дизайнерське рішення".