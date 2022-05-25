90 днів перебування у ЄС: чи можуть українці повторно вернутися до Польщі з вичерпаним безвізом

Уже понад три місяці триває війна в Україні. Наші громадяни продовжують виїжджати в Європу, але водночас багато хто їде додому. У мережі тим часом шириться інформація з пропускних пунктів про те, що у повторному перетині українсько-польського кордону за біометричним паспортом відмовлять, якщо використані усі 90 днів перебування на території Польщі і загалом ЄС.

24 канал спробував детально розібратися у цьому питанні.

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Що означає 90 днів перебування у Європі за 180 днів

Правила Шенгену залишаються незмінними – незалежно від наявності посвідки на проживання в якійсь конкретній країні ЄС, українці можуть залишати цю країну і перебувати в інших державах Шенгенської зони до 90 днів на кожні 180 днів. Тобто від дня перетину кордону необхідно відрахувати 180 днів назад і подивитися, чи були ви у Європі понад 90 днів за цей період без посвідки на проживання в будь-якій європейській країні. Якщо цей термін перевищено, ви не маєте права перебувати в Шенгенській зоні без відповідного дозволу.

Якщо ж ви маєте спеціальну посвідку на проживання, наприклад, в Польщі, то час перебування у цій країні за таких обставин до цих 90 днів не зараховується. Однак важливо пам'ятати, що обмеження продовжує діяти в усіх інших європейських державах.

Яка ситуація з повторним перетином українсько-польського кордону нині

В Україні війна триває уже 3 місяці. І ті українці, які з перших днів рятувалися від російського вторгнення за кордоном, відповідно, також перебувають за межами рідної країни, зокрема в Польщі, близько 90 днів. Багато хто вертається додому, однак побоюються, що виїхати знову до тієї ж сусідньої Польщі не буде можливості.

Так, у мережі шириться інформація, що громадянам України відмовляють у повторному перетині українсько-польського кордону відповідно до правил Шенгену. Тобто ті, хто за останні 180 днів 90 з них перебували в Європі, не мають змоги у цей період потрапити до Шенгенської зони.

Роз'яснення юриста щодо використаних 90 днів і повторного в'їзду до Польщі

Як запевняє юрист Василь Ільницький у своїй фейсбук-спільноті, де він розповідає усе про легалізацію в Польщі, повторний в'їзд в Польщу для українців цілком легальний, але лише з діючим закордонним біометричним паспортом. І вкрай бажано, якщо ви їдете з дітьми – у дітей вони теж повинні бути.

Тож, за словами фахівця, осіб, в яких закордонний біометричний паспорт не протермінований, але разом з тим вичерпані усі 90 днів безвізу, – пропустять на кордоні. Це відповідно до устави art.11ust.1 Uprawnienie, o którym mowa w art.2.ust.1 jest niezależne od innych uprawnień do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów prawa (Стаття 11 (1) Право, зазначене в статті 2 (1), не залежить від інших прав на в'їзд і перебування на території Республіки Польща, що випливає з положень закону).

На який термін можна повертатися до України

Правила Шенгену продовжують діяти в решті країнах Європи. Тобто, якщо ви успішно перетнули кордон з Польщею з використаним безвізом, це не означає, що ваше перебування буде легальним в будь-якій іншій європейській державі.

Українці, які через війну вирішили зупинитися в Польщі, повинні податися на отримання номера PESEL (на це є 90 днів з моменту перетину кордону). Громадянам України, що прибули до країни після 24 лютого, оформляють ідентифікаційний код PESEL зі статусом UKR. Ця позначка у документі надає право легально перебувати на території Польщі до 18 місяців.

Власники PESEL UKR мають змогу повертатися додому, але не більше, як на 30 днів. Схеми можуть бути різними: хоч 30 днів в Україні і 1 день в Польщі – і так по колу.

Але якщо раптом ви не дотримаєтеся цих термінів і пробудете вдома уже 31 день і більше, тоді усі соціальні пільги, на які можуть розраховувати власники статусу UKR, анульовуються. Ба більше, легально перебувати в Польщі за таких умов можна буде лише до 23 серпня 2022 року.

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