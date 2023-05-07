7 книг українських авторів, які варто прихопити з собою у подорож за кордон

Мандрівки – чудовий спосіб пізнавати світ та відкривати для себе нові країни. Однак дорога до місця призначення іноді може бути дуже виснажливою і забирати багато часу.

Однак цю проблему легко розв'язати – візьміть з собою у подорож цікаву книжку. Українські письменники й письменниці створюють заплутані та неординарні сюжети, які приємно здивують читачів, допоможуть розслабитись та поринути в інший світ. Пропонуємо 7 різножанрових книг, з якими час у довгій дорозі мине захопливо і непомітно.

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"Проєкт "Лабіринт", Олена Кузьміна

Міт про Тезея та Мінотавра знайшов своє відображення в антиутопії Олени Кузьміної "Проєкт Лабіринт". Суворий світ, тоталітарна країна, де кожен громадянин – лише гвинтик у налагодженій системі. Особисте життя, робота, розваги і навіть думки людей перебувають під постійним контролем згори. І, звісно, брати участь в усіх державних проєктах – найвища честь і нагорода. Особливо у "Лабіринті". Особливо, коли твій батько – відомий герой та переможець цього дійства й осоромитися не можна.



"Проєкт "Лабіринт", авторка – Олена Кузьміна / Фото "Фабула"

Тому головний персонаж книжки – хлопець на ім'я Тео – без жодних сумнівів стає представником від своєї військової академії, коли так випадає жереб. Проте виявляється, що чутки про зниклих у "Лабіринті" дуже близькі до правди. Правди, яку вдало приховують роками. Тож герою нема на кого сподіватися. Хіба на того, хто втратив настільки багато, що готовий безстрашно йти проти системи.

"Планета грибів. Як гриби годують, лікують і вбивають нас", Олексій Коваленко

Науковець та автор ютуб-каналу "Довколаботаніка" невтомно радує читачів новими природничими працями. Цього разу він запрошує дізнатися про таємничий світ Царства Грибів. Книга розповість про роль цих організмів в історії людства, пояснить їхню цінність та познайомить з особливостями.



Нова книга Олексія Коваленка відкриє для вас світ грибів / Фото Дмитра Гелевери

Автор невимушено будує розповідь, відповідаючи на незвичайні питання. Чи можуть гриби захопити світ? Чому комбуча стала такою популярною і чи існує кавовий гриб? Що ми знаємо про ЛСД, печериці та гриби часів античності? На додачу науково-популярне чтиво приправлене добрим гумором та приголомшливими історіями з реального життя.

Уривок з книги:

"Я страшенно фанатів від медитативного процесу їх збирання, і найбільша проблема була в тому, куди їх подіти. Адже споживати плодові тіла клятих осмотрофів (організми, які поглинають органічні речовини з довкілля) у нас удома було заборонено, аж доки хтось у нас в родині не отримає диплом магістра з ботаніки".

"Тільки нікому про це не кажи", Ірена Карпа

Перший по-справжньому психологічний трилер Ірени Карпи з несподіваним фіналом. За основу роману письменниця узяла історії різних жінок, які постраждали від насильства у різному віці.

У центрі сюжету – фотографка Марґо, яка емігрувала у Париж. Дівчина любить фешн-індустрію та відверті вечірки. У рідному Києві залишився її дід, і таємничий коханець-поліцейський, якого вона переконує переїхати до Парижа. Та щось не дає спокою дівчині.



Ірена Карпа підіймає теми, які зазвичай замовчують / Фото Юрія Рильчука

У той самий час Марґо дізнається з інтернету про серійного вбивцю, який вчиняє самосуд над ґвалтівниками та іншими негідниками на її батьківщині. Ця книжка з усією майстерністю авторки підіймає теми, про які зазвичай замовчують: домашнє насильство, булінг і табуйований секс.

"Себек", Юрій Грузін

Ця історія починається 1899 року в Каїрі. Фахівець з єгипетських старовин, майор армії Її величності у відставці Емріс Гріффіт має розібратися в дивному зникненні заможного археолога-аматора. Під час справи він знайомиться з колоритними особистостями, що населяють Каїр, та побуває в різних куточках міста. Також разом з компанією шукачів скарбів вирушить до Південного Судану, щоб відшукати стародавнє святилище, яке пов'язане зі зникненням археолога-аматора, вбивством його дружини та низкою інших злочинів.



Книга "Себек", автор – Юрій Грузін / Фото "Фабула"

Гріффіт дізнається про таємниці, що зберігають глибини часу та лабіринти простору. Книжка у стилістиці класичних пригодницьких романів про шукачів скарбів містить несподівані відкриття, складні загадки та небезпеку.

"Місто", Михайло Поживанов

Це розповідь мандрівника, науковця, політика та громадського діяча про те, як і для чого виникли міста та яким є комфортне місто майбутнього. Насичена історія про перші каналізації, про нові інституції та гроші. Від встановлення полісної системи до сучасної доби урбанізації й питань про те, як будувати комфортне і безпечне житло.



Розповідь Михайла Поживанова про те, як і для чого виникли міста / Фото "Одеса Медіа"

Автор книжки відкриває читачам і читачкам дивовижні міста світу, найкомфортніші мегаполіси майбутнього та інтелект кожного з міст. І, звичайно, присутній погляд у майбутнє. Адже після перемоги ми будуватимемо вже нові населені пункти.

Уривок з книги:

"Нам здається, що міста існують уже так давно, що зовсім заполонили планету, і що більшість людської популяції проживає саме в містах. Тоді як у селах залишилися самі маргінали або фанатики життя "на землі". Але це не так. Насправді сільське населення донедавна переважало в загальнопланетарному вимірі. І лише 2008 року у світі вперше стало більше міського населення, ніж сільського.

Міста стали основним середовищем для людей Землі. Є міста-гіганти, ритм і масштаб яких нам складно уявити. Наприклад, Шанхай, Нью-Делі, Мехіко й Каїр до 2050 року легко перетнуть кордон в 30 млн населення. А жителів Токіо буде вже 50 млн".

"Не мій дім", Ярослава Литвин

Історія молодої й перспективної дизайнерки Сюзанни, що швидко й до нестями закохується у старшого за неї чоловіка Петра, та потрапляє у казкові відносини, які поступово руйнують її сподівання на затишне та щасливе життя. Після весілля її обранець пропонує разом здійснити його неймовірну мрію та побудувати новий дім з усіма технологіями, новими гаджетами, бункером і навіть роботом на ім'я Кейт.



"Не мій дім", авторка – Ярослава Литвин / Фото "Фабула"

Та одного дня Сюзанна підслуховує їхню розмову і відкриває для себе страшну правду… Це історія втрати самої себе, аб'юзивних відносин і поступове відновлення. А також про співіснування з андроїдами й сучасними технологіями.

"Танхельм. Первісний дух", Юлія Романюк

Дія фантастичного роману відбувається у Танхельмі – королівстві морфів – напівлюдей, напівтварин. Королівством править сім'я Благородних, що мешкають у столиці – місті Кінгтрас.



Фантастичний роман Юлії Романюк / Фото "Фабула"

Головна героїня Ейла вже 10 років живе на Крайній Півночі – у краю, де відбувають заслання злочинці. Десять років тому її батьки загинули, а вона осліпла на одне око й опинилася серед злочинців, але сама вона погано пам'ятає, що тоді сталося. Одного дня до будинку Ейли вдираються. Неймовірні та запеклі пригоди героїні у пошуках порятунку, правди та себе справжньої ведуть читачів та читачок фентезійними сторінками цього роману.

Уривок з книги:

"Сонце над Танхельмом засліплювало подорожнім очі. Мала шестирічна Ейла ховала голову під руками матері. Руді вуха стирчали, погойдуючись у різні боки. Вітер збивав шерсть на головах Сяйнооких, гуляв між дерев і підкидував сухе опале листя. На половину звірі, на половину люди вдихали повітря навколишнього лісу, посмикуючи чорними лисячими носами. Порипував набитий речами віз, зі стуком підстрибували скрині. Кінь натужно дихав, втрапляючи у вибоїни, та скидав головою, перечіпляючись за коріння, що стирчало з землі".