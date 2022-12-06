В ЄС дозволять пасажирам вільно користуватися 5G на борту літака

Відтепер пасажири зможуть використовувати інтернет з максимальною швидкістю на борту літака. Таке рішення було опубліковано на сайті Єврокомісії.

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Авіакомпанії в межах ЄС зможуть встановлювати технологію 5G на борту своїх літаків. Це дозволить пасажирам під час польотів користуватись гаджетами не вмикаючи "режим польоту".

На практиці рішення дозволить авіакомпаніям здійснювати та отримувати телефонні дзвінки та текстові повідомлення, а також використовувати дані так само, як вони це роблять на землі. Послуга буде надаватися за допомогою спеціального мережевого обладнання під назвою "pico-cell", яке з'єднує бортову систему літака із землею через супутник.