500 злотих на купівлю ліків: що відомо про нову програму для українців у Польщі

У Польщі запровадили ще одну програму, спрямовану на допомогу українцям. Біженцям з України виділять по 500 злотих на купівлю ліків.

Перші медикаменти у рамках програми, ініціатором якої стала одна з найбільших американських гуманітарних організацій Direct Relief, можна буде придбати уже на початку травня.

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Що відомо про фінансову допомогу на ліки

Отримати по 500 злотих на ліки мають шанс 100 тисяч громадян України, які опинилися у Польщі через війну. Розраховувати на фінансову підтримку можуть усі українці – не залежно від віку. Щоправда, заявку за неповнолітніх повинні подати їхні батьки.

При цьому "живі" гроші не видаватимуть на руки, натомість будуть електронні штрих-коди на 500 злотих. Обміняти їх на ліки українські біженці зможуть у 8 000 аптек по всій Польщі. Коди на придбання медикаментів діятимуть до кінця 2022 року.

Щоб потрібно, аби отримати код на 500 злотих

На сайті Health4Ukraine заповніть реєстраційну форму для участі у програмі.

заповніть реєстраційну форму для участі у програмі. Долучитися до цієї програми можуть ті українці, які прибули до Польщі після 24 лютого.

У вас повинен бути привласнений номер PESEL.

На вказану при реєстрації електронну пошту прийде лист з індивідуальним штрих-кодом, який і дозволить купити ліки.

Код можна показати в аптеці на екрані смартфона або пред'явити у видрукованому вигляді.

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