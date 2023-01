П'ятизіркові готелі на колесах: 5 найрозкішніших потягів у світі

Часто потяги асоціюються не з комфортом та розкішшю, а зі справжнім випробуванням, яке потрібно пережити. Але є такі розкішні потяги, вагони в яких нагадують не просто готельні номери "люкс", а справжні королівські хороми.

Серед них є й ті, що змінили свою функцію – стали готелями. Ці вагони оснащені білими скатертинами, срібними наряддями, м'якими ліжками та мармуровими ваннами. Вони як справжні п'ятизіркові готелі, тільки на колесах.

5 найрозкішніших потягів у світі

Venice Simplon-Orient-Express – Франція

Це легендарний "Східний експрес", відомий у всьому світі. Після пандемії поїзд компанії Belmond успішно продовжує возити своїх пасажирів різними маршрутами – Париж, Лондон, Рим, Амстердам.

Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond

Який вигляд має Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond

Усі 17 вагонів поїзда колись були частиною того самого "Східного експреса", найстаріший із них був зроблений у 1926 році. На літо 2023 року компанія вже анонсувала нові люкси з власною ванною, а наступної зими – новий маршрут: з Парижа до засніжених французьких Альп.

Один із купе у вагоні потяга Venice Simplon-Orient-Express / Фото Belmond

Train Suite Shiki-shima – Японія

Японський поїзд із сучасним мінімальним дизайном доводить, що не всі розкішні вагони повинні бути вінтажними. У поїзді, який курсує регіонами Тохоку та Хоккайдо, лише 17 спальних місць.

Train Suite Shiki-shima / Фото East Japan Railway Company​

Найкращі місця розташовані у двоповерховому сьомому вагоні. Його інтер'єр оброблений з використанням традиційних елементів. Є й родзинки, одна з головних – дерев'яна ванна, виготовлена із 300-річного кипариса.

Orient Express від Accor – Франція

Нерідко цей потяг плутають з Venice Simplon-Orient-Express, але це не один і той самий. Компанія Accor вирішила запустити свій "Східний експрес". Планують відкрити у 2025 році.

Ресторан у Orient Express від Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor

Вагон Orient Express від Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor

Він матиме 17 вагонів потяга, які нещодавно виявили на кордоні Польщі та Білорусі й тепер реставрують. Історичні вагони будуть повністю переосмислені у максималістському стилі з використанням оксамиту, червоного дерева, дзеркал та перламутрових акцентів.

Інтер'єр Orient Express від Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor

Одне із купе потяга Orient Express від Accor / Фото Maxime d'Angeac for the new Orient Express, Accor

InterContinental Khao Yai – Таїланд

Це незвичайний потяг – він не курсує, а є готелем. Новий курорт InterContinental Khao Yai Resort розташувався у перепрофільованих вагонах, які не використовувалися понад 50 років.

Старовинні вагони здобули нове життя – з розкішним дизайном, обрамленням тайським шовком і навіть просторими терасами з ваннами та басейнами просто неба.

Потяг-готель InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

Наразі доступні 19 номерів категорії люкс. Втім, обіцяють, що їх буде більше. Локація готелю обрана не випадково: вона відсилає до того, що у ХІХ столітті регіон був важливим залізничним хабом Таїланду. Тож гості мають можливість насолоджуватися відпочинком в нестандартній локації.

Одне з купе InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

Розкішна ванна кімната у InterContinental Khao Yai / Фото ihg.com

Kruger Shalati – ПАР

Дика природа національного парку Крюгера, долина річки та повна безтурботність – у ПАР працює готель у потязі, що стоїть на покинутому залізничному мосту Селаті. Побудований він у 1912 році для того, щоб відвідувачі могли зручно діставатися національного парку Крюгера. Після прогулянки мандрівники ночували у поїзді, а вранці він вирушав далі. Саме до історії мосту і надсилає концепція готелю.



Готель-потяг Kruger Shalati / Фото Kruger Shalati / Facebook

У незвичайному готелі 31 номер – із заспокійливою кольоровою гамою у природних тонах, великими ваннами та величезними вікнами, басейнами з розкішним виглядом на дику природу.

Кімната у готелі Kruger Shalati / Фото Kruger Shalati / Facebook



Ванна кімната у Kruger Shalati з мальовничим пейзажем на дику природу / Фото Kruger Shalati / Facebook