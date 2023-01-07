П'ятизіркові готелі на колесах: 5 найрозкішніших потягів у світі
Джерело:34travel
Часто потяги асоціюються не з комфортом та розкішшю, а зі справжнім випробуванням, яке потрібно пережити. Але є такі розкішні потяги, вагони в яких нагадують не просто готельні номери "люкс", а справжні королівські хороми.
Серед них є й ті, що змінили свою функцію – стали готелями. Ці вагони оснащені білими скатертинами, срібними наряддями, м'якими ліжками та мармуровими ваннами. Вони як справжні п'ятизіркові готелі, тільки на колесах.
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5 найрозкішніших потягів у світі
Venice Simplon-Orient-Express – Франція
Це легендарний "Східний експрес", відомий у всьому світі. Після пандемії поїзд компанії Belmond успішно продовжує возити своїх пасажирів різними маршрутами – Париж, Лондон, Рим, Амстердам.
Усі 17 вагонів поїзда колись були частиною того самого "Східного експреса", найстаріший із них був зроблений у 1926 році. На літо 2023 року компанія вже анонсувала нові люкси з власною ванною, а наступної зими – новий маршрут: з Парижа до засніжених французьких Альп.
Train Suite Shiki-shima – Японія
Японський поїзд із сучасним мінімальним дизайном доводить, що не всі розкішні вагони повинні бути вінтажними. У поїзді, який курсує регіонами Тохоку та Хоккайдо, лише 17 спальних місць.
Найкращі місця розташовані у двоповерховому сьомому вагоні. Його інтер'єр оброблений з використанням традиційних елементів. Є й родзинки, одна з головних – дерев'яна ванна, виготовлена із 300-річного кипариса.
Orient Express від Accor – Франція
Нерідко цей потяг плутають з Venice Simplon-Orient-Express, але це не один і той самий. Компанія Accor вирішила запустити свій "Східний експрес". Планують відкрити у 2025 році.
Він матиме 17 вагонів потяга, які нещодавно виявили на кордоні Польщі та Білорусі й тепер реставрують. Історичні вагони будуть повністю переосмислені у максималістському стилі з використанням оксамиту, червоного дерева, дзеркал та перламутрових акцентів.
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InterContinental Khao Yai – Таїланд
Це незвичайний потяг – він не курсує, а є готелем. Новий курорт InterContinental Khao Yai Resort розташувався у перепрофільованих вагонах, які не використовувалися понад 50 років.
Старовинні вагони здобули нове життя – з розкішним дизайном, обрамленням тайським шовком і навіть просторими терасами з ваннами та басейнами просто неба.
Наразі доступні 19 номерів категорії люкс. Втім, обіцяють, що їх буде більше. Локація готелю обрана не випадково: вона відсилає до того, що у ХІХ столітті регіон був важливим залізничним хабом Таїланду. Тож гості мають можливість насолоджуватися відпочинком в нестандартній локації.
Kruger Shalati – ПАР
Дика природа національного парку Крюгера, долина річки та повна безтурботність – у ПАР працює готель у потязі, що стоїть на покинутому залізничному мосту Селаті. Побудований він у 1912 році для того, щоб відвідувачі могли зручно діставатися національного парку Крюгера. Після прогулянки мандрівники ночували у поїзді, а вранці він вирушав далі. Саме до історії мосту і надсилає концепція готелю.
Готель-потяг Kruger Shalati / Фото Kruger Shalati / Facebook
У незвичайному готелі 31 номер – із заспокійливою кольоровою гамою у природних тонах, великими ваннами та величезними вікнами, басейнами з розкішним виглядом на дику природу.
Ванна кімната у Kruger Shalati з мальовничим пейзажем на дику природу / Фото Kruger Shalati / Facebook