5 найкращих басейнів на дахах Мадриду

Коли на вулиці панує спека, то так і кортить з головою пірнути в освіжаючий басейн. Тож сьогодні розповідаємо, де в Мадриді знайти найкрутіші басейни.

А круті вони тому, бо розташовані на дахах будинків. І це відмінна можливість не лише врятуватися від палючого сонця та весело провести час з друзями, але й унікальна нагода помилуватися приголомшливим видом на столицю Іспанії.

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Gymage Lounge

Lounge resort включає просторий тренажерний зал, ресторан та приголомшливу терасу, з якої можна дивитися на вулиці району Malasaña, купаючись у басейні. Після купання можна насолодитися алкогольними та безалкогольними напоями. Вартість відвідування басейну – 25 євро за особу.



GYMAGE Lounge Resort / Фото chichamaps

Hotel Emperador

Одна вже назва цього готелю говорить про те, що на гостей чекає розкіш у всьому. Саме тому його обирають іспанські знаменитості для проведення вечірок та весіль. Його тераса на даху славиться своїм величезним басейном, неймовірними краєвидом на місто та чудовим меню.



Hotel Emperador / Фото booking

Hotel Indigo Madrid – Gran Via

Дах цього готелю – один із найпопулярніших оглядових майданчиків на Гран-Віа. І не лише тому, що там є басейн. На ній також подають багатий вибір коктейлів. До речі, номер в цьому готелі можна зняти тільки на денний час (від 90 до 110 євро за 8 годин в залежності від дня тижня). Цей варіант часто вибирають, щоб скористатися басейном та розслабитися.



Hotel Indigo Madrid – Gran Via / Фото ihg

Pestana Plaza Mayor Madrid

Розкіш та прохолода в історичному центрі столиці. Готель Pestana Plaza Major розташований у будинку з понад 400-річною історією, має 89 номерів, 34 з яких виходять на площу Plaza Mayor. Тераса на даху та басейн на ній відповідають усій розкоші всередині.



Pestana Plaza Mayor Madrid / Фото pestanacollection

Room Mate Oscar

Хоч басейн цього готелю не дивує величезними розмірами, але піднятися на дах, щоб насолодитися прекрасними видами, варто однозначно. Тут є зручні шезлонги, м'які подушки під навісом. Ідеальне місце, аби влаштувати посиденьки з друзями.



Room Mate Oscar / Фото tripadvisor