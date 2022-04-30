Де шукати житло? Як кудись добратися? Де замовити їжу? Ці та інші повсякденні завдання у Польщі набагато легше вирішувати, якщо завантажити на смартфон кілька потрібних додатків.

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5 додатків для тих, хто зараз у Польщі

"JakDojade" – вкаже вам оптимальний маршрут від вашого місцеперебування до будь-якої адреси.

Додаток "SkyCash" дозволяє легко та швидко придбати квиток на громадський транспорт, квитки на потяги "PKP Intercity", регіональні залізниці чи навіть до кінотеатру. Можна миттєво здійснювати оплату смартфоном через інтернет.

"Ceneo" – онлайн-сервіс для порівняння цін. Допоможе економити та не переплачувати за потрібні товари та послуги.

"Dom Gratka" – додаток для пошуку житла для оренди. Звичайно, можна скористатися і сайтом, але програма на смартфоні зручніша, вона досить швидко працює, можна гортати фотографії квартир не заходячи в оголошення.

"Pyszne.pl" – каталог служб доставки їжі додому чи офісу. Зручно те, що відразу видно меню та ціни. Замовлення можна оформити одразу в додатку. Великий вибір способів оплати, можна збирати бали, за які дають знижки.

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