40 тисяч гривень зарплати і дешеві продукти: українка про життя у Польщі

Наталія майже 7 років мешкає у Варшаві, а до цього проживала в Сумах. Українка вже встигла побувати у 23 закордонних країнах.

До переїзду в Польщу Наталія певний час навчалась у США. Однак згодом сумчанка вирішила обрати доступнішу країну, щоб здобути освіту магістра, і так переїхала у Варшаву, де й залишилась жити.

Схоже Високі ціни і мізерні пенсії, – враження вінничанки, яка вперше за 5 років побувала в Україні

Зарплати у Польщі

Згідно з даними Головного управління статистики Польщі 2021 року, мінімальна заробітна плата становить 2 800 злотих (близько 20 840 гривень), а середня – 5 568,82 злотого (майже 41 450 гривень).

Наталія вважає, що на рівень заробітків "клеймо" мігранта у Польщі ніяк не впливає.

У 2014 році я сама зіткнулася з тим, що мені платили вдвічі менше, ніж полякам, фактично за той самий обсяг роботи. Однак багато чого залежить від роботодавця та наявності у працівника легальних документів,

– розповідає українка.

Наталія про досвід роботи у Польщі / Фото інстаграм-сторінка novyktravel

Ціни на продукти

Середній чек закупів на тиждень у супермаркетах Польщі становить близько 250 – 300 злотих (близько 2 000 гривень).

Середня ціна на базові продукти, зокрема:

1 кілограм цукру – 2,49 злотого (18,50 гривні);

хліб – 3,79 злотого (28,19 гривні);

1 літр молока – 2,89 злотого (21,50 гривні).

Оренда житла

Вартість оренди житла, звісно, залежить від міста проживання та конкретного району, а також від площі помешкання. В середньому варто розраховувати на 2 000 злотих (близько 14 900 гривень) щомісяця за квартиру у Варшаві.

В Польщі відносно дешеві послуги іпотеки, на які можуть розраховувати іноземці. Середньостатистичне капіталовкладення на початку дії договору складає 20% від загальної вартості житла.

Скільки коштує орендувати житло у Варшаві / Фото інстаграм-сторінка novyktravel

Де працює українка

В Наталії з її чоловіком у Варшаві вже 6 років є власна аудиторська компанія. До того подружжя пробувало себе у багатьох інших галузях бізнесу.

Дівчина розповідає, що вести власну справу в Польщі – не найлегше заняття. Потрібно враховувати податки, оренду приміщень, зарплати працівникам, оплату рахунків, рекламу та низку інших аспектів.

Зараз подружжя будує агротуристичний комплекс із тваринами, однак цей проєкт підприємливих молодят поки що на стадії розробки.

Наталія з чоловіком мають власний бізнес / Фото інстаграм-сторінка novyktravel

Поради щодо переїзду в Польщу

Наталія радить не поспішати із переїздом у Польщу, адже не все у цій країні так гарно, як часто розповідають інші. Варто врахувати всі ризики та зрозуміти, що легалізувати своє перебування українцям тут доволі складно.

Зніміть рожеві окуляри та продумайте найгірші сценарії. Що буде, якщо ви втратите робоче місце? На скільки вистачить ваших заощаджень? Чи легко буде вам чи вашим дітям адаптуватися? Ніхто ні на кого і ніде не чекає, слід думати про себе самому та розраховувати винятково на власні сили,

– наголошує емігрантка.