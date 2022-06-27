4 суттєвих відмінності між польськими та українськими ПДР

Вирушаючи за кордон на власній автівці, варто памятати, що ПДР в іншій країні можуть відрізнятися від українських. Нумо розбиратися з найголовнішими відмінностями польських правил та тих, що діють в Україні.

Водії звикають до правил дорожнього руху, які діють в рідній країні. Вирушаючи до тієї ж Польщі, автовласникам не одразу виходить адаптуватися до місцевих правил. Однак перед поїздкою вкрай важливо завчасно ознайомитися з особливостями ПДР, що допоможе не нарватися на чималі штрафи.

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Найсуттєвіші відмінності в українських та польських ПДР

Обмеження швидкості

І українськими, і польськими містами дозволено рухатися до 50 кілометрів на годину. Це максимальна дозволена швидкість у населених пунктах. А ось на швидкісних дорогах у Польщі можна розігнатися дещо більше. Якщо в Україні на трасах швидкість здебільшого обмежена 90 кілометрами на годину (подекуди 110 кілометрів на годину), то польськими шосе можна їхати до 120 кілометрів на годину, а на автомагістралях дозволено рухатися зі швидкістю 140 кілометрів на годину.

Вміст алкоголю в крові

Дозволений вміст алкоголю в крові як для автомобілістів, так і для велосипедистів не повинен перевищувати 0,2 частки проміле. Якщо ж драгер покаже понад 0,5 проміле крові, то водій отримає 10 штрафних балів та штраф не менше кількох тисяч злотих. Ба більше, порушнику грозить навіть обмеження волі чи ув’язнення.

Світло фар

На відміну від українських ПДР, у Польщі правилами передбачено, що ближнє світло в автомобілі має бути увімкненим завжди, незалежно від періоду доби. Якщо ви забудете увімкнути фари, вас можуть оштрафувати на 300 злотих (майже 2 000 гривень).

Перевезення дітей

Дітей зростом до 150 сантиметрів потрібно перевозити у спеціальному автомобільному кріслі. Якщо ж зріст дитини понад 135 сантиметрів, її можна перевозити на задньому сидінні без автокрісла або ж якщо зріст і вага дитини не дозволяють обрати відповідне спеціальне крісло. За нехтування цього правила загрожує штраф у розмірі 300 злотих (маже 2 000 гривень) і до шести штрафних балів.

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