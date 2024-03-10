Вперше в історії пасажирських авіаперевезень: який рік став найбезпечнішим – без загиблих

Авіаперельоти є найбезпечнішим видом транспорту. А 2023 рік був найкращим за всю історію безпеки польотів.

Стався лише один смертельний випадок, але це був турбогвинтовий літак, а не реактивний. Про це свідчать дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

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2023 рік – найбезпечніший в історії пасажирських авіаперевезень

Річний звіт з безпеки підтвердив, що в середньому людині доводиться літати щодня протягом 103 239 років, перш ніж може статися смертельна подія.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), у 2023 році стався лише один смертельний випадок – катастрофа внутрішнього рейсу в Непалі, в якій загинули 68 пасажирів і 4 члени екіпажу. Однак, це був турбогвинтовий літак, а не реактивний, тож випадок не вносили до статистики.

Зазначається, що навіть при збільшенні руху повітряних суден на 17% рівень аварійності знизився. Торік на кожні 1,26 мільйона рейсів припадала одна аварія, у порівнянні з середнім показником за 5 років – одна аварія на кожні 880 000 польотів.

2023 рік був найкращим за всю історію безпеки польотів / Фото Unsplash

У 2023 році також не було втрат корпусу пасажирських літаків. Тобто коли літак отримав пошкодження, які неможливо відновити.

2024-й вже має інші показники