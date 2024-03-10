Вперше в історії пасажирських авіаперевезень: який рік став найбезпечнішим – без загиблих
Джерело:Business Insider
Авіаперельоти є найбезпечнішим видом транспорту. А 2023 рік був найкращим за всю історію безпеки польотів.
Стався лише один смертельний випадок, але це був турбогвинтовий літак, а не реактивний. Про це свідчать дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту.
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2023 рік – найбезпечніший в історії пасажирських авіаперевезень
Річний звіт з безпеки підтвердив, що в середньому людині доводиться літати щодня протягом 103 239 років, перш ніж може статися смертельна подія.
За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), у 2023 році стався лише один смертельний випадок – катастрофа внутрішнього рейсу в Непалі, в якій загинули 68 пасажирів і 4 члени екіпажу. Однак, це був турбогвинтовий літак, а не реактивний, тож випадок не вносили до статистики.
Зазначається, що навіть при збільшенні руху повітряних суден на 17% рівень аварійності знизився. Торік на кожні 1,26 мільйона рейсів припадала одна аварія, у порівнянні з середнім показником за 5 років – одна аварія на кожні 880 000 польотів.
2023 рік був найкращим за всю історію безпеки польотів / Фото Unsplash
У 2023 році також не було втрат корпусу пасажирських літаків. Тобто коли літак отримав пошкодження, які неможливо відновити.
2024-й вже має інші показники
- Цей рік розпочався набагато гірше. Так, Літак Airbus A350 Japan Airlines загорівся на злітно-посадковій смузі в токійському аеропорту Ханеда 2 січня. Він зіткнувся з літаком берегової охорони, серед яких загинуло п'ятеро людей, йдеться у статті.
- Через 3 дні після цього сталася катастрофа авіакомпанії Alaska Airlines. Boeing 737 Max 9 втратив заглушку дверей у повітрі. Він повернувся до міжнародного аеропорту Портленда через 20 хвилин, ніхто серйозно не постраждав.