Не пройшло і 140 років: будівництво Сагради Фамілії нарешті добігає кінця

Відомий каталонський архітектор Антоніо Гауді очолив розробку проєкту церкви. Монументальна споруда, що складається з 18 колосальних веретеноподібних веж, слугуватиме символічним зображенням різних біблійних персонажів. До них належать 12 апостолів, чотири євангелісти, а також фігури Діви Марії та Ісуса.

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Нещодавно було успішно завершено встановлення останньої скульптурної частини на вершині вежі євангеліста Матвія. Вежу Іоанна Богослова прикрашає велична фігура орла, що завершує її архітектурну окрасу.

Чотири вежі євангелістів завершені! Скоро ми будемо відзначати цей етап у будівництві!

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12 листопада в церкві відбудеться інавгураційна меса, під час якої будуть освячені чотири вежі євангелістів. У базиліці заявили, що вони будуть підсвічені до Різдва.

Вежу Діви Марії прикрасили величезною 12-кінцевою зіркою у грудні 2021 року / Фото Josep Lago, AFP

Там додали, що вежі Марка і Луки раніше торік були увінчані фігурами лева і лисиці відповідно.

Чотири вежі євангелістів мають висоту 135 метрів. Наприкінці 2021 року на вершині вежі Діви Марії висотою 138 метрів була встановлена величезна 12-кінцева зірка в ознаменування завершення її будівництва.

За даними базиліки, залишилася вежа, що представляє Ісуса Христа, буде мати висоту 172,5 метра, вона буде завершена чотирикінцевим хрестом висотою 17 метрів.

Будівництво Саграда Фамілія: коротко

Саграда Фамілія є пам'яткою зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Спорудження собору за проєктом Антоніо Гауді триває вже 141 рік. На момент своєї смерті архітектор встиг закінчити фасад і одну з дзвіниць. Зведення храму припиняли під час воєн — Громадянської в Іспанії та Другої світової.

Будівництво церкви велося незаконно протягом 137 років, аж до 2019 року, коли міською радою Барселони нарешті було видано дозвіл на будівництво. Влада лише у 2016 році виявила "аномалію", що дозвіл на будівництво так і не було надано. Адміністрація базиліки буде виплачувати в міську казну компенсацію в розмірі 41 мільйон доларів протягом 10 років.

Чотири вежі євангелістів базиліки Саграда Фамілія закінчені / Фото Basilica de la Sagrada Familia

Коли будівництво буде завершено, Саграда Фамілія стане найвищою церквою у світі, обігнавши Ульмський собор у Німеччині. До слова, храм всесвітньо відомий завдяки своїй характерній архітектурі та нескінченним роботам.