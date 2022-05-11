10 підступних польських слів для тих, хто лише освоюється в Польщі

11 травня 2022 , 09:45
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Джерело:

телеграм-канал Нова Польща

Польська мова хоч і доволі схожа з українською, проте часто слова означають зовсім не те, про що ви подумали спершу. Ось що варто знати тим, хто лише починає вчити мову або ж тільки адаптується в Польщі.

Гадаємо, ви не сперечатиметеся, що важливим фактором успішної та швидкої адаптації в чужій країні є мова. Аби краще порозумітися з поляками, ми підготували короткі пояснення десяти підступних слів, через як ви можете стати заручником незручної ситуації.

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10 підступних польських слів

  • Слова радію і зачісуюсь (cieszę się та czeszę się) хоч і пишуться схоже, звучать все ж по-різному. М'яко потрібно вимовляти cie у слові cieszę się та твердо cze – у czeszę się.
  • Owoce – це зовсім не овочі, а – фрукти.
  • Uroda – не образливе слово, а, навпаки, описує красу.
  • Zapomnieć означає забути, а zapamiętać запам'ятати.
  • Жителька ПольщіPolka
  • Palaczka означає курець.
  • Ja się rozbieram означає я роздягаюся, а не те, що людина у чомусь добре розуміється.
  • У польській мові слова "змогти" не існує. Не варто говорити jutro mogę przyjść (я можу прийти завтра), натомість правильно сказати цю фразу можна так – jutro będę mógł.

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Автор: Назарій Сорока