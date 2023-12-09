Працюють у 10 країнах ЄС: як освітні хаби допомагають українцям адаптуватися за кордоном

Міносвіти спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти запустили проєкт зі створеннях освітніх центрів у низці країн Європи та світу. Їхня мета – допомогти вимушеним переселенцям з України в адаптації до нових умов та збереженні зв’язку з їхньою Батьківщиною.

Про це 24 Каналу розповів співкоординатор Мережі українських освітніх хабів Дмитро Бондаренко. Він переконаний, що підтримка українських біженців та надання їм та їхнім дітям освітніх послуг допоможу Україні в майбутньому.

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Що відомо про мережу освітніх хабів

У своїй діяльності Мережа освітніх хабів реалізує концепцію "навчання впродовж життя". Вона передбачає, що людина може прийти до освітнього центру й, у випадку відсутності попиту на свій фах, пройти перекваліфікацію.

Українські освітні хаби працюють у змішаному форматі: як дистанційно, так і наживо. Для цього проєкт домовляється із місцевою або державною владою про отримання приміщень, в яких проходитимуть заняття.

"Ми допомагаємо (українцям за кордоном – 24 Канал) працевлаштовуватись та вивчати мову, без якої не можна отримати нормальну роботу. Завдяки таким проєктам, як наш, українці можуть забезпечувати свої родини", – розповів співкоординатор проєкту.

Станом на зараз в межах проєкту вже відкрили 12 освітніх хабів у 10 країнах світу: Польщі, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Болгарії, та Греції. А вже на початку 2024 року хаби відкриють ще й у Британії, Японії, Італії та США,

Чому важливо дбати про українців за кордоном

За оцінками Центру економічної стратегії, станом на літо 2023 року з України виїхало близько 6 мільйонів громадян. З них від 1 до 3 мільйонів після війни можуть не повернутися в Україну, що може призвести до втрати робочої сили та падіння української економіки.

"Українська іміграція стає географічно віддаленішою від Батьківщини. Це не дуже добре для України, тому що ми втрачаємо соціальний капітал. Задля того, щоб його не втратити, ми повинні постійно спілкуватися з українськими імігрантами й нагадувати, що Україна про них не забула", – говорить Бондаренко.

І якщо ця комунікація відбуватиметься, а діти вивчатимуть українську мову, це дозволятиме підтримувати віру українських біженців у свою державу та їхні мрії про повернення на Батьківщину після завершення війни.

Як освітні хаби допомагають школярам

Важливий акцент Мережа освітніх хабів робить також і на освіті підлітків, яким допомагають надолужити втрачені через війну знання. Також проєкт запустив інноваційну програму "Уроки успішного життя", який охопив 14 тисяч українських учнів за кордоном. В її межах учні вивчали 4 додаткові предмети: профорієнтацію, фінансову та комп’ютерну грамотність, а також м’які навички.

"Ці предмети зазвичай не вивчають в українських школах, але вони дуже потрібні для будь-якої професії у будь-якій країні. Саме тому ці уроки, що мають гриф від Міністерства освіти, стали популярними", – зазначив співкоординатор проєкту.

Також цього розу спільно з ЮНІСЕФ буде відкрито 15 освітніх хабів в Україні, зокрема і в громадах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, які суттєво постраждали від російського вторгнення.

Освіта в Україні під час війни: що відомо

На початку грудня були оприлюдненні результати світового дослідження компетенцій учнів PISA-2022. Його провели в перші місяці повномасштабного вторгнення, й результати були невтішними: виявилось, що близько 40% українських підлітків мають проблеми з читанням і, відповідно, засвоєнням написаної словами інформації.

Також у Міністерстві освіти готують реформу вищих навчальних закладів, які б наблизили їх до європейських стандартів. За словами посадовців, в Україні станом на сьогодні працюють 170 вишів, в яких в середньому навчаються 3,5 тисяч студентів.

Для того, щоб наблизити ці показники до 6 – 6,5 тисяч, у міністерстві планують подальшу реорганізацію навчальних закладів. Водночас реорганізація може торкнутися й вишів, де навчаються десятки тисяч студентів.

Основними критеріями у проведенні таких реформ буде акцент на розвитку науки та світоглядний розвиток студентів, що сприятиме їхній підготовці до виходу на ринок праці.