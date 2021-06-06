10 чеських слів з неочікуваним перекладом

Загалом чеська мова багато у чому схожа на українську. Та деякі слова можуть насправді означати геть не те, що спершу спадає на думку. Пропонуємо розглянути таку добірку.

Знати правильний переклад цих слів варто як емігрантам, так і людям, які планують мандрівку у Чехію. Справа у тому, що деякі вислови звучать як образа, хоча мають цілком пристойне, навіть позитивне значення.

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Перелік чеських слів з несподіваним перекладом

Čerstvý chléb (черствий хлеб) – якщо продавець у магазині наполегливо пропонуватиме вам čerstvý chléb, не поспішайте обурюватися. Із вас не знущаються, нав'язуючи покупку позавчорашньої випічки, а навпаки – пропонують свіжий хліб. Адже čerstvý перекладається як свіжий. Звикнути до цього емігрантам важко. Та це не єдине несподіване відкриття у чеській мові.

Čerstvý chléb з чеської перекладається як свіжий хліб / Фото Unsplash

Оvoce (овоце) – не поспішайте замовляти у чеському ресторані порцію ovoce до стейка чи м'ясної котлети. Таке поєднання може вам не дуже посмакувати, якщо ви, звісно, – не любитель екзотичних смакових поєднань. Ovoce у Чехії – це фрукти. А їх, погодьтеся, краще їсти як десерт, а не гарнір.

Оvoce з чеської перекладається як фрукти / Фото Unsplash

Рozor (позор) – якщо житель Чехії кричить вам у спину це слово, то він не ображає вас, а попереджає про небезпеку. Стережись, обережно – саме так перекладається pozor з чеської. Часто це слово також можна побачити на різних табличках і попереджувальних знаках на вулицях чеських міст.

Рozor з чеської перекладається як обережно / Фото Unsplash

Рotravinářské výrobky (потравінарскі виробки) – якщо почуєте таке словосполучення, не телефонуйте поліції, бо ніхто не прагне вас отруїти. І коли господиня пропонує вам скуштувати її potravinářské výrobky, то це не є свідченням того, що вона кепсько готує.

У Чехії potravinářské výrobky – це харчові продукти. Так, українцям звучання вислову здається дещо дивним і додаткового апетиту не додає. Але навіть до такого кумедного словосполучення можна звикнути.

Рotravinářské výrobky з чеської перекладається як харчові продукти / Фото Unsplash

Оkurky (окурки) – у Чехії okurky асоціюються зі здоровим способом життя. Їх можна збирати, куштувати, нарізати у салати та навіть давати шматочки дітям. Адже okurky там – це огірки, а ніяк не залишки тютюнових виробів.

Оkurky з чеської перекладається як огірки / Фото Unsplash

Рohanka (поганка) – не відмовляйтеся від обіду чи вечері, якщо у чеському меню побачите слово pohanka. Це не зіпсована їжа і не поганські гриби, а всього-на-всього добре відома нам гречана каша. Саме такий переклад має це слово у країні.

Рohanka з чеської перекладається як гречка / Фото Unsplash

Nevěstka (невєстка) – у чеській мові зазначене слово використовується для позначення дівчини легкої поведінки. Схоже, свекрухам, які не надто люблять своїх невісток, такі чеські слова будуть до вподоби. В останньому реченні ми, звісно ж, пожартували.

Nevěstka з чеської перекладається як легковажна дівчина / Фото Unsplash

Pádlo (падло) – у Чехії рádlo – це весло. Тому будьте спокійними, якщо почуєте його, наприклад, під час риболовлі.

Pádlo з чеської перекладається як весло / Фото Unsplash

Skot (скот) – ще одне слово, яке здається негативним, але таким не є. Дослівно skot з чеської перекладається як шотландець. Тож якщо хтось у Чехії спитає, чи ви часом не skot, то ця людина не грубіянить вам, а лише цікавиться, чи не приїхали ви до її країни із Шотландії.

Skot з чеської перекладається як шотландець / Фото Unsplash

Von'avka (вонявка) – не варто робити круглі від здивування очі, якщо хтось захоче у Чехії подарувати вам таку річ. Von'avka – це парфуми. Тобто, це річ, яка покликана дарувати приємний аромат, а не сморід. Тому сміливо купуйте засоби з позначкою von'avka у чеських магазинах.

Von'avka з чеської перекладається як парфуми / Фото Unsplash