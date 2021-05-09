Чи займаються музикою у Німеччині: цікаве дослідження

Соціологічне дослідження Музичного інформаційного центру допомогло визначити, які музичні інструменти полюбляють жителі Німеччини у різному віці, як часто на них грають і як на захоплення музикою вплинула пандемія. Робимо короткий огляд цих результатів.

Головний висновок дослідження Музичного інформаційного центру такий: без занять музикою важко собі уявити дозвілля німців. Кожна друга дитина грає на музичному інструменті або співає. Проте, що старшими є жителі Німеччини, тим рідше у їхніх домівках лунає музика. Загалом це хобі поділяють 14,3 мільйона жителів країни.

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Як на захоплення музикою вплинув карантин

Завдяки проведеному дослідженню вдалося з'ясувати, що за час пандемії жителі Німеччини почали співати удвічі рідше. Зате частіше вчилися грати на музичних інструментах. Це підсумок першого репрезентативного опитування про те, яку роль відіграють заняття музикою у житті населення.

Головний голос

Один із цікавих висновків дослідження: спів є пріоритетом у музиці для жінок. Кожна друга респондентка відповіла, що надає перевагу саме співу, а не грі на музичному інструменті. Співають жінки у церковних хорах, об'єднаннях, вдома і на зустрічах із друзями.

Співочих чоловіків у Німеччині значно менше: приблизно чверть від загального числа любителів музики.

У Німеччині здебільшого співають жінки / Фото Unsplash

Зв'язок з дитинством

Організатори дослідження з'ясували, що у забезпечених сім'ях музиці надають більшого значення. Чим нижчий добробут сім'ї, тим рідше діти вдаються до занять музикою.

Перше знайомство з музикою відбувається зазвичай у музичних школах або через приватні уроки. У дітей до 16 років найбільшою популярністю користується піаніно. На другому місці серед інструментів є флейта. На третьому – гітара.

У Німеччині найбільш популярними є клавішні музичні інструменти / Фото Unsplash