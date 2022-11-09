Українців запитали, чи задоволені вони фінансовим становищем у Польщі: оприлюднено результати

Ось уже понад 8 місяців українці продовжують їхати до Польщі через велику російсько-українську війну. Як вимушена міграція вплинула на рівень життя громадян України, які тривалий час перебувають в сусідній країні, читайте далі.

Більшість українських біженців зізнаються, що задоволені своїм життям у Польщі – їхній рівень достатку значно покращився, і вони можуть купувати ті продукти та речі, які не могли собі дозволити в Україні.

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Річ у тому, що українці стараються знайти роботу за кордоном. І чималій кількості наших земляків таки вдалося працевлаштуватися у Польщі, де мінімальна зарплата становить 3010 злотих брутто. Тим часом як в Україні – 6500 гривень (приблизно 850 злотих). При цьому ціни в магазинах обох країн схожі, тому не дивно, що люди, які самостійно заробляють гроші, можуть дозволити собі більше.

Більша частина українців задоволені своїм життям у Польщі

Відтак, 51,1% респондентів стверджують, що їхній рівень життя суттєво зріс, і вони можуть дозволити собі шопінг, який їм не під силу в Україні. Третина респондентів не бачить різниці (36,7%), а лише 12,2% відповіли, що їхній рівень життя погіршився, позаяк вони мали кращу роботу і вищий дохід в Україні.

Успішна інтеграція українців у польський ринок праці

В опитуванні взяли участь 1210 громадян України обох статей.

З прийомом мільйонів біженців з України в Польщі почали все частіше з’явилися пропозиції від місцевих роботодавців українською мовою. Усе для того, щоб допомогти українцям адаптуватися в країні. На думку експертів, успішна інтеграція громадян України залежить від підтримки, яку вони отримають одразу після прибуття до Польщі. Принципово важливо гарантувати людям стабільність, гідне існування, а також можливість професійного розвитку для дорослих і освіти для дітей і підлітків.

Польща, як найбільша приймаюча країна для українців, має розробити стратегію, яка дозволить мінімізувати ризики та використати можливості. Розумно реалізований довгостроковий план може призвести до збільшення ВВП Польщі до 3,5%. Це не лише позитивно вплине на зменшення проблеми нестачі працівників, а й покращить демографічну структуру Польщі,

– каже Юлія Паторська, керівниця групи економічного аналізу Deloitte.

Крім цього, трудові мігранти частину своїх заробітків відправляють в додому, тому збільшення їхнього доходу збільшить доходи для України та допоможе у відбудові країни після війни.