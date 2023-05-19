Так вважають і експерти команди StressFreeCarRental.com. Вони назвали перелік з семи найромантичніших місць у світі для романтичного відпочинку.
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Ісландія – найкраще місце для романтики
Ісландія з її унікальними природними ландшафтами посіла перше місце в рейтингу як ідеальне для тих, хто шукає пригод разом.
Дослідження дивовижних льодовиків, водоспадів і лавових полів, а також завершення дня спостереженням за північним сяйвом зробить подорож з коханою людиною чарівною. Туристи також можуть відправитися в Блакитну лагуну, щоб отримати унікальний романтичний досвід на відкритому повітрі,
– відзначають експерти.
На другому і третьому місцях опинилися більш очевидні романтичні напрямки – італійська Венеція і французька Ніцца.
У першому випадку місто з його приголомшливою архітектурою і численними водними каналами пропонує туристам ідеальні умови для романтичних прогулянок, а в другому випадку – у закоханих найкращі умови для пляжного відпочинку.
Мальовничі пейзажі Ісландії / Фото UnSplash
7 найромантичніших місць для відпочинку у світі
- Ісландія.
- Венеція (Італія).
- Ніцца (Франція).
- Острів Скай (Шотландія).
- Острів Гамільтон (Австралія).
- Нью-Йорк (США).
- Севілья (Іспанія).
Цікаво, що в цьому рейтингу не знайшлося місця загальновизнаній столиці кохання – місту Париж у Франції.